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涉初選詐欺？趙靖桉：一切合法

記者牟蘭／紐約報導
趙靖桉。(本報檔案照)
趙靖桉。(本報檔案照)

州眾議員金兌錫的代表律師，近期發函紐約東區聯邦檢察官皇后區檢察官，提醒今年州眾議會第40選區的民主黨初選中，至少三名選民未申請不在籍投票，暗指獲得大量不在籍投票支持的對手趙靖桉涉選舉詐欺；趙靖桉28日否認所有指控，指他的所有選舉程序符合法規。

紐約郵報(NY Post)28日報導，指檢方調查該初選是否涉選舉詐欺；金兌錫的代表律師納伊米(Ali Najmi)於7月27日發函紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)與皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)，稱「選舉犯罪嚴重損害政治系統的完整」。

據了解，一位名叫Shing Li的人，在6月9日取63張不在籍選票，其中16張於6月23日寄回；金兌錫指，他與聯邦的調查員在8月2日會談，近期並多次溝通。

連任五屆的金兌錫今年民主黨黨初選對陣趙靖桉，開票夜以200多票險勝對手；非正式參選人(write-in candidate)與不在籍投票清點結束後，金兌錫獲1931票，趙靖桉獲1869票，金兌錫以62票勝出；雖然獲勝，但金兌錫懷疑選舉涉詐欺，因此向檢方寄信警告。

紐約郵報聯繫趙靖桉的支持者James Shing Li，但他否認參與不在籍投票，並指自己因染疫退出選舉；對此皇后區檢方發言人沒有承認或否認上述調查，紐約東區聯邦檢察官拒絕對此回應。

金兌錫表示擬提新法，要求選民申請不在籍投票時，需向市選舉局提供代理人詳細的身分信息，「問題是州府在改革時無意製造了漏洞」。

趙靖桉指該報導有誤，該報聯繫的James Shing Li應為James Lee，早在今年4月到5月期間，退出他的選舉，文內提及的Shing Li是他競選辦公室的員工，從未對此事置評；他指，自己的所有選舉程序合法，否認所有指控。

金兌錫。(本報檔案照)
金兌錫。(本報檔案照)

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