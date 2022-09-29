紐約客談／空巢老人監護權之戰 耆老應盡早拿主意

2020年一部名為「我很在乎」(I Care a Lot)的電影 上映後引起熱議，影片講述老人院、醫院甚至銀行相互勾結，將空巢老人送進安養照護機構，限制行動，切斷他們對外求援的機會，再利用法律漏洞取得老人法定監護權，最後一步步謀取其名下的財產。

這樣的真實戲碼也時刻上演，這些空巢耆老真當要迎來人生終極惡夢，一個既無血緣、也不想照料、只等他去世拿走所有財產的法派監護人，正在踮腳接近。

對於缺乏照料、淪為社會邊緣的獨居老人，以法律為手段的智慧型犯案比比皆是，而這些人頂著「法派」的頭銜，還能時刻從法律的保護傘中安然地全身而退。

若問法律到底是在保護好人，還是袒護壞人？真相是法律既不保護好人，也非袒護壞人，而是保障懂法律的人。

紐約時報 「老年人的權力為何遭剝削」(How the Elderly Lose Their Rights)一文中提到，在美國至少有150萬成年人受到監護人(家人或其他專業人士)的監護，這些監護人控制著大約2730億元的資產；監護人可以代為保管，以支付養老院 、醫院等安置機構及監護單位。也就是說，監護人可以自行變賣房產、車子來支付「照護」相關費用，包含監護人自己的薪水。

監護制度的缺陷在於，人們在有生之年的最後階段，失去家人照顧，被以「保護」之名剝奪「自控權」。

要如何判定一個人喪失行為能力，或是讓他們在喪失行為能力以前能夠安排自己想要安養天年的方式，無論是生前契約、安樂死、安養機構等，都是高齡化社會可見的未來，也是需要深刻思考的問題。