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華男持槍偷信被捕 周邊居民不堪其擾

記者牟蘭／紐約報導
圖為案發地附近公寓，門前張貼偷信賊的警告照片。(記者牟蘭／攝影)
圖為案發地附近公寓，門前張貼偷信賊的警告照片。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛郵件竊案頻發，市警109分局28日凌晨逮捕一名持槍偷信的華裔男子，以重竊與非法持有武器等罪名移送法辦；附近的多名居民指，今年初就有竊賊在樓內偷信，只有在門外張貼嫌犯照片警示住戶。

根據警方消息，28日凌晨1時45分左右，109分局的公共安全小組警員於友聯街附近巡邏，發現一名男子在一棟公寓樓的信箱翻找物品，警方隨後在其身上搜到大量信件，一把0.22口徑手槍以及三顆子彈。警員立即逮捕這名37歲的華裔男子林冉(Ran Lin，姓名皆音譯)，以重竊與非法持有武器的罪名移送法辦。

樓內華裔居民指，一名陌生男子曾於今年3月11日潛入大樓，盜取大量信件，之後又有多次信件失竊案件發生；他表示，今年4月發現有人盜用自己的身分，試圖從銀行領800多元，但被他發現後立即阻止。

但他的多名鄰居因未能及時發現身分被盜，有長者損失近萬元，也有華人慘失失業金；居住在附近的長者張女士指，她的友人日前被盜領數千元，因英文不好，致電銀行後，也沒能拿回損失，求助無門，希望政府嚴懲匪徒。

根據大樓內張貼的照片，3月涉案嫌犯並不是華人，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方28日凌晨在法拉盛友聯街的一棟公寓樓內逮捕一名正在涉嫌偷信的華男。(記者牟蘭...
警方28日凌晨在法拉盛友聯街的一棟公寓樓內逮捕一名正在涉嫌偷信的華男。(記者牟蘭／攝影)

華裔 華人 法拉盛

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