華男持槍偷信被捕 周邊居民不堪其擾

圖為案發地附近公寓，門前張貼偷信賊的警告照片。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 郵件竊案頻發，市警109分局28日凌晨逮捕一名持槍偷信的華裔 男子，以重竊與非法持有武器等罪名移送法辦；附近的多名居民指，今年初就有竊賊在樓內偷信，只有在門外張貼嫌犯照片警示住戶。

根據警方消息，28日凌晨1時45分左右，109分局的公共安全小組警員於友聯街附近巡邏，發現一名男子在一棟公寓樓的信箱翻找物品，警方隨後在其身上搜到大量信件，一把0.22口徑手槍以及三顆子彈。警員立即逮捕這名37歲的華裔男子林冉(Ran Lin，姓名皆音譯)，以重竊與非法持有武器的罪名移送法辦。

樓內華裔居民指，一名陌生男子曾於今年3月11日潛入大樓，盜取大量信件，之後又有多次信件失竊案件發生；他表示，今年4月發現有人盜用自己的身分，試圖從銀行領800多元，但被他發現後立即阻止。

但他的多名鄰居因未能及時發現身分被盜，有長者損失近萬元，也有華人 慘失失業金；居住在附近的長者張女士指，她的友人日前被盜領數千元，因英文不好，致電銀行後，也沒能拿回損失，求助無門，希望政府嚴懲匪徒。