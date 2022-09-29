我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

小艾瑪爾訪曼哈頓下東城 華裔長者獻歌擁抱

記者張晨／紐約報導
小艾瑪爾被街上的一排排曬衣繩牽住了腳步。(記者張晨／攝影)
小艾瑪爾被街上的一排排曬衣繩牽住了腳步。(記者張晨／攝影)

近幾日在紐約各區，尤其是移民社區，居民看到了一個巨大又奇特的身影：以敘利亞女孩尋找母親的故事為藍圖，高近12呎的行走木偶「小艾瑪爾」(Little Amal)為呼籲關注難民兒童，從歐洲「行走」(The Walk)一年來到美國，28日午後現身曼哈頓下東城及華埠；華策會人瑞中心歌詠組的老人也獻歌擁抱，參與其中。

影音來源：記者張晨

當日，無論是行人或開車的駕駛，都很難不被小艾瑪爾的身影吸引目光，在下東城移民歷史地標，租客博物館(Tenement Museum)前，這個留有黑長髮的九歲女孩，被街上的一排排曬衣繩及象徵衣物的裝飾牽住腳步，上面印有斗大的「緣」字。

人瑞中心逾30名華裔長者吟唱「小城故事」。(人瑞中心提供)
人瑞中心逾30名華裔長者吟唱「小城故事」。(人瑞中心提供)

當天名為「擁抱纏結」(Embrace The Tangle)主題，闡述小艾瑪爾認識到，和平行的曬衣繩一樣，下東城和華埠也有兩種平行的傳統和諧並存，猶太意第緒語和華語在狹窄的街道上空飄盪，百年歷史盡現其中。

象徵趨吉避凶的鍾馗人偶與小艾瑪爾擁抱。(華埠BID提供)
象徵趨吉避凶的鍾馗人偶與小艾瑪爾擁抱。(華埠BID提供)

待小艾瑪爾在人群的簇擁下步出街口時，迎面而來是人瑞中心逾30名華裔長者吟唱的「小城故事」，一曲唱罷她並接受歡迎與擁抱。人瑞中心主任伍寶玲表示，希望這些難民兒童能在父母呵護中長大，不需要跨國長征，千里尋親，祝福每個家庭都能幸福安康，遠離戰亂。

從2021年7月開始，她從鄰近敘利亞的土耳其加濟安泰普省(Gaziantep)出發，踏上跨越數洲的遠行。

小艾瑪爾認識到，和平行的曬衣繩一樣，下東城和華埠也有兩種平行的傳統和諧並存。(記...
小艾瑪爾認識到，和平行的曬衣繩一樣，下東城和華埠也有兩種平行的傳統和諧並存。(記者張晨／攝影)

此次紐約之行，包括50場不同活動，包含乘坐史泰登島渡輪、默哀九一一恐襲，最後於10月2日在布碌崙(布魯克林)大橋公園以「我所結識的所有朋友」(All the friends I have made)結束；民眾可登錄https://www.walkwithamal.org/查看小艾瑪爾後續幾天的行程。

華埠 移民 布碌崙

上一則

紐約市大皇后學院聯展 8藝術家探索亞裔身分

下一則

葛謨重返政壇 主打紐約控槍議題

延伸閱讀

韓裔男曼哈頓中城咖啡廳被罵「恐懼同性戀」又遭掌摑

韓裔男曼哈頓中城咖啡廳被罵「恐懼同性戀」又遭掌摑
帶動史島經濟 區長爭取碼頭建賭場

帶動史島經濟 區長爭取碼頭建賭場
外賣郎肉搏偷車賊被刺 嫌犯逾80次被捕紀錄

外賣郎肉搏偷車賊被刺 嫌犯逾80次被捕紀錄
華埠餐廳偷背包 警緝非裔男嫌犯

華埠餐廳偷背包 警緝非裔男嫌犯
中美友好中國日 曼哈頓登場

中美友好中國日 曼哈頓登場

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷