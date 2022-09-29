小艾瑪爾訪曼哈頓下東城 華裔長者獻歌擁抱

小艾瑪爾被街上的一排排曬衣繩牽住了腳步。(記者張晨／攝影)

近幾日在紐約各區，尤其是移民 社區，居民看到了一個巨大又奇特的身影：以敘利亞女孩尋找母親的故事為藍圖，高近12呎的行走木偶「小艾瑪爾」(Little Amal)為呼籲關注難民兒童，從歐洲「行走」(The Walk)一年來到美國，28日午後現身曼哈頓下東城及華埠 ；華策會人瑞中心歌詠組的老人也獻歌擁抱，參與其中。

影音來源：記者張晨

當日，無論是行人或開車的駕駛，都很難不被小艾瑪爾的身影吸引目光，在下東城移民歷史地標，租客博物館(Tenement Museum)前，這個留有黑長髮的九歲女孩，被街上的一排排曬衣繩及象徵衣物的裝飾牽住腳步，上面印有斗大的「緣」字。

人瑞中心逾30名華裔長者吟唱「小城故事」。(人瑞中心提供)

當天名為「擁抱纏結」(Embrace The Tangle)主題，闡述小艾瑪爾認識到，和平行的曬衣繩一樣，下東城和華埠也有兩種平行的傳統和諧並存，猶太意第緒語和華語在狹窄的街道上空飄盪，百年歷史盡現其中。

象徵趨吉避凶的鍾馗人偶與小艾瑪爾擁抱。(華埠BID提供)

待小艾瑪爾在人群的簇擁下步出街口時，迎面而來是人瑞中心逾30名華裔長者吟唱的「小城故事」，一曲唱罷她並接受歡迎與擁抱。人瑞中心主任伍寶玲表示，希望這些難民兒童能在父母呵護中長大，不需要跨國長征，千里尋親，祝福每個家庭都能幸福安康，遠離戰亂。

從2021年7月開始，她從鄰近敘利亞的土耳其加濟安泰普省(Gaziantep)出發，踏上跨越數洲的遠行。

小艾瑪爾認識到，和平行的曬衣繩一樣，下東城和華埠也有兩種平行的傳統和諧並存。(記者張晨／攝影)

此次紐約之行，包括50場不同活動，包含乘坐史泰登島渡輪、默哀九一一恐襲，最後於10月2日在布碌崙 (布魯克林)大橋公園以「我所結識的所有朋友」(All the friends I have made)結束；民眾可登錄https://www.walkwithamal.org/查看小艾瑪爾後續幾天的行程。