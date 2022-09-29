紐約最新民調：霍楚支持率 領先李修頓17%

民調顯示，州長霍楚(右)對共和黨候選人李修頓(左)的領先幅度達到17%。(美聯社)

紐約州長選戰即將進入最後一個月，最新民調 顯示，州長霍楚 (Kathy Hochul)對共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)的領先幅度達到17%，但李修頓在獨立選民中的支持率比霍楚高3%，而且兩人在郊區和上州的支持率不相上下；而李修頓的內部民調則顯示，二人的支持率僅相差6%。

根據紐約錫耶納學院(Siena College)28日公布的民調，霍楚的支持率為54%，李修頓為37%；在紐約市，霍楚有70%對20%的巨大領先優勢；但在紐約市郊區，二人的支持率差距縮小至50%對45%，在上州更是以44%對45%落後李修頓；獨立選民中，霍楚僅以45%對42%微弱領先。

錫耶納學院民調專家格林堡(Steven Greenberg)表示，近期競選態勢沒有改變，霍楚的領先優勢甚至有所增長，二人上月的差距為14%；民調顯示，霍楚的女性支持率為61%對29%，但男性支持率則縮小至48%對44%；在白人選民中，霍楚的支持率領先10%，在西語裔選民中領先幅度擴大到25%，非洲裔選民則達68%。

格林堡說，知名度較低可能是李修頓民調不佳的原因之一；民調顯示，有36%的受訪者「不知道」李修頓，或「拒絕透露」對李修頓的評價。

不過，李修頓同日公布由McLaughlin & Associates進行的內部民調，他和霍楚的支持率僅差6%，為50.7%對44.9%；其中，李修頓在紐約市的支持率為32.1%，而在郊區則以51.1%對44.9%領先；在長島，李修頓以52.1%對44.9%領先。

同時，根據錫耶納學院的民調，在長島和哈德遜河谷多個國會議員席位的競爭中，兩黨的支持率為47%平手；在州檢察長方面，共和黨候選人哈利(Michael Henry)在紐約市郊各郡的的支持率為47%，領先現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)的44%，但詹樂霞總體上仍以53%對37%大幅領先；聯邦參議員方面，現任參議員舒默(Chuck Schumer)以55%的支持率領先共和黨候選人皮尼昂(Joe Pinion)的36%。

格林堡表示，目前紐約州共和黨候選人的競選資金普遍被民主黨碾壓，民主黨選民的數量也是共和黨的兩倍，甚至獨立選民的數量也超過共和黨，「這是共和黨過去20年無法贏得州級選舉的原因。」

民調還顯示，目前民眾最為關注的是經濟和通膨問題；根據民調，目前大多數選民對紐約州和美國前進的方向感到悲觀，但情緒較上月已有改善。