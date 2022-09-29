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葛謨重返政壇 主打紐約控槍議題

記者和釗宇╱紐約報導
因性騷擾醜聞下台的前紐約州長葛謨28日發布視頻，宣布將重返政壇。(視頻截圖)
因性騷擾醜聞下台的前紐約州長葛謨28日發布視頻，宣布將重返政壇。(視頻截圖)

性騷擾醜聞下台的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)28日發布視頻，宣布將重返政壇，組建政治行動委員會(PAC)，並將成立一個控槍項目，抨擊民主黨人控槍軟弱。

在這則八分鐘的視頻中，葛謨仍然沒有對性騷指控表現出悔意或道歉，表示目前美國分裂嚴重、前景暗淡；他表示，「過去幾個月給了我審視政治、他人甚至人生的全新視角，我看到好的、壞的和醜惡的；相信到最後，我會變得更好，我希望繼續向前、專注於那些真正重要的問題。」

葛謨表示，未來將開設每周一次的播客節目，節目形式將與眾不同；希望和觀眾交流。他正成立政治行動委員會，推舉正確的人選競選公職，「我們不需要更多老面孔，而是需要更多貢獻者」；雖然未提及任何姓名，但他承諾推出的人選具備承壓能力和領導力；目前尚不知他是否會將自己超過千萬元的競選資金注入新的政治行動委員會。

葛謨還抨擊民主黨同僚，並宣布正在成立一個「美國槍枝安全項目」(Gun Safe America Project)，「我不認為聯邦政府有在槍枝管控問題上取得進展的勇氣與能力。」不過，他並未提供細節，只表示未來將披露更多內容。

64歲的葛謨自去年8月辭職以來，一直保持低調，同時也在試圖挽回名聲；他曾在教會演講、與紐約市長亞當斯(Eric Adams)共進晚餐，其律師也多次公開反駁州檢察長針對葛謨的性騷調查報告。

https://vimeo.com/user163608426

影音來源：葛謨提供

葛謨 性騷擾 民主黨

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