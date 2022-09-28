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紐約市府邀12名廚 為公校打造100道蔬食菜單

記者張心／紐約報導
曾為美國前總統歐巴馬和中國國家主席習近平製作國宴料理的華裔名廚羅慕娟(右三)，也名列廚師委員會之中。(取自Anita Lo的Instagram)
曾為美國前總統歐巴馬和中國國家主席習近平製作國宴料理的華裔名廚羅慕娟(右三)，也名列廚師委員會之中。(取自Anita Lo的Instagram)

紐約市府聯合學校健康組織共同推出首個廚師委員會(Chefs Council)，集結12位名廚、烹飪專家、美食活動者為全市學生打造100道植物菜譜；曾為美國前總統歐巴馬(Barack Obama)和中國國家主席習近平製作國宴料理的華裔名廚羅慕娟(Anita Lo)，也名列廚師委員會之中。

紐約市長亞當斯(左三)和市教育總監班克斯(右二)宣布，啟動全市首個廚師委員會，打...
紐約市長亞當斯(左三)和市教育總監班克斯(右二)宣布，啟動全市首個廚師委員會，打造100道植物性菜譜。（取自班克斯推特）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)27日宣布，市教育局同學校健康非營利組織(Wellness in the Schools)合作，啟動全市首個廚師委員會，由全美知名廚師瑞秋·雷(Rachael Ray)擔任主席，管理12位料理專業人士，一同研發以植物為基礎(Plant-Based)、與文化相關的100道食譜，再對市教育局的飲食和營養服務辦公室(Office of Food and Nutrition Services)進行製作培訓。

新菜單預計將於2022至23學年推出，具體時間尚未通知，但市教育局承諾會在不久之後於全市五大區公校進行試點，在收集學生和家長反饋後，100道食譜分別每個月以季節性菜單推出。在過去的2021-22學年，全市28所公校已經推行學校健康非營利組織的服務，而此番同廚師委員會的合作，將可能使所有學校都能在2023-24學年享受到全新膳食。

「新的廚師委員會將根據家長和學生的直接反饋和要求，開發好吃的、營養的、符合多種文化背景的膳食。」亞當斯表示。

曾為美國前總統歐巴馬和中國國家主席習近平製作國宴料理的華裔名廚羅慕娟，也名列廚師...
曾為美國前總統歐巴馬和中國國家主席習近平製作國宴料理的華裔名廚羅慕娟，也名列廚師委員會之中。（取自Anita Lo的Instagram）

作為廚師委員會12名成員之一，華裔名廚羅慕娟曾在2015年習近平訪美時，應白宮邀請擔任習近平和歐巴馬國宴的主廚。為了兼顧美國特色，同時融入中國元素，羅慕娟用黑松露野菌湯搭配紹興酒及枸杞等菜餚，在展示美式烹飪風格的同時，也融入了芝麻油等中國風味，讓習近平等中方代表十分滿意，羅慕娟也因而名聲大噪。

作為紐約安妮莎餐廳(Annisa)的老闆兼主廚，羅慕娟祖籍上海，自幼熱愛烹飪，在美國哥倫比亞大學取得法文學士學位之後，到法國深造廚藝，與2000年起在紐約開設私人餐廳，2011年出版「烹飪無國界」(Cooking Without Borders)一書，旨在將多元文化美食風味，帶入美式廚房的經歷與故事。

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