紐約市府邀12名廚 為公校打造100道蔬食菜單
紐約市府聯合學校健康組織共同推出首個廚師委員會(Chefs Council)，集結12位名廚、烹飪專家、美食活動者為全市學生打造100道植物菜譜；曾為美國前總統歐巴馬(Barack Obama)和中國國家主席習近平製作國宴料理的華裔名廚羅慕娟(Anita Lo)，也名列廚師委員會之中。
紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)27日宣布，市教育局同學校健康非營利組織(Wellness in the Schools)合作，啟動全市首個廚師委員會，由全美知名廚師瑞秋·雷(Rachael Ray)擔任主席，管理12位料理專業人士，一同研發以植物為基礎(Plant-Based)、與文化相關的100道食譜，再對市教育局的飲食和營養服務辦公室(Office of Food and Nutrition Services)進行製作培訓。
新菜單預計將於2022至23學年推出，具體時間尚未通知，但市教育局承諾會在不久之後於全市五大區公校進行試點，在收集學生和家長反饋後，100道食譜分別每個月以季節性菜單推出。在過去的2021-22學年，全市28所公校已經推行學校健康非營利組織的服務，而此番同廚師委員會的合作，將可能使所有學校都能在2023-24學年享受到全新膳食。
「新的廚師委員會將根據家長和學生的直接反饋和要求，開發好吃的、營養的、符合多種文化背景的膳食。」亞當斯表示。
作為廚師委員會12名成員之一，華裔名廚羅慕娟曾在2015年習近平訪美時，應白宮邀請擔任習近平和歐巴馬國宴的主廚。為了兼顧美國特色，同時融入中國元素，羅慕娟用黑松露野菌湯搭配紹興酒及枸杞等菜餚，在展示美式烹飪風格的同時，也融入了芝麻油等中國風味，讓習近平等中方代表十分滿意，羅慕娟也因而名聲大噪。
作為紐約安妮莎餐廳(Annisa)的老闆兼主廚，羅慕娟祖籍上海，自幼熱愛烹飪，在美國哥倫比亞大學取得法文學士學位之後，到法國深造廚藝，與2000年起在紐約開設私人餐廳，2011年出版「烹飪無國界」(Cooking Without Borders)一書，旨在將多元文化美食風味，帶入美式廚房的經歷與故事。
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