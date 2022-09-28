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帶動史島經濟 區長爭取碼頭建賭場

記者顏潔恩／紐約報導
福賽拉提出的地點，原先要興建號稱西半球最大的摩天輪。(本報檔案照)
福賽拉提出的地點，原先要興建號稱西半球最大的摩天輪。(本報檔案照)

紐約州議會今年4月達成共識，將三張下州(Downstate)賭場執照包含在本財年預算案中，目前正在尋覓合適地點；為帶動史泰登島經濟，史島區長福賽拉(Vito Fossella)日前召開記者會，建議發展商及潛在投資者考慮史島北灘的聖喬治(St. George)渡輪碼頭一帶，附近既有商場、又可以欣賞曼哈頓天際線。

「史泰登島是下州少數沒有賭場的區域，應被考慮在內」，福賽拉表示，將賭場建在帝國直銷購物中心(Empire Outlets)附近，以曼哈頓天際線作為背景，說不定再建個酒店也能打造成類似康州金神大賭場(Mohegan Sun)的娛樂勝地。

他指出，紐約市其他有賭場的地方通常缺少風景，但史島不同，在各方面都是最佳的選項；希望州博彩委員會(NYSGC)、賭場投資者可以親臨史島考察評估，發覺史島的優勢。

史島區長福賽拉建議發展商及潛在投資者，考慮在史島北灘的聖喬治渡輪碼頭一帶建造賭場...
史島區長福賽拉建議發展商及潛在投資者，考慮在史島北灘的聖喬治渡輪碼頭一帶建造賭場。(谷歌地圖)

福賽拉提出的地點，原先要興建號稱西半球最大的摩天輪，但因長期擱置造成預算超額，最終計畫胎死腹中，去年底達成協議，發展商提出興建一個原計畫三分之一的小型摩天輪，計畫三年半完成；福賽拉認為，該區域可同時興建摩天輪及賭場，打造成小型的拉斯維加斯，吸引國內外遊客到來。

市長亞當斯(Eric Adams)則透露，希望紐約市能獲得至少兩張營業執照，外界傳聞可能興建的地點包括靠近中城的Kips Bay、時報廣場、薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)頂端或是皇后區花旗球場(Citi Field)附近。

目前美高梅國際度假村集團(MGM Resorts)、雲頂集團(Genting)也已向博彩委員會提交企畫案，將現有據點轉變為全方位賭場，提升爭取賭場執照的競爭力；消息指出，大型賭場發展商如Las Vegas Sands Corp、Ballys正在尋找全美「最大的未開發賭場市場」，若史島要出線，第一步必須吸引這些投資者。

投資 紐約市 預算

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