紐約客談／喊改革 公校真需星級午餐？

市長亞當斯 (Eric Adams)上台後，有意改革公校 午餐，從今年2月突然要求改為周五「素食日」後，3月又擬取消供應巧克力牛奶，引得全市家長和民代一陣反對。時隔半年再發奇想，宣布組建一支「豪華名廚會」，為公校打造100個植物性特供菜單，令人好奇，這樣對孩子真的好嗎？

其實紐約市公校膳食問題存在已久，質量口味均使家長擔憂，提不起孩子們的興趣不說，長久下來還影響兒童的健康，確實需要大力改善。為迫使市教育局 重視此問題，家長和學生多次到市府投訴，還在今年6月的市議會監督聽證會作證，直言「看到午飯就想直接丟到垃圾桶」；更有甚者，在社交媒體開設帳號，每日紀錄皇后區某高中的「噁心午餐」。

種種投訴此消彼長愈發激烈，若只是菜品做得不好看，或是口味眾口難調也罷，然而近期愈來愈多的投訴都是圍繞「鬆餅過期」、「雞肉沒煮熟」等食品衛生安全問題，讓家長們愈加擔心。可能正是為了平息眾怒，亞當斯27日同市教育總監班克斯承諾「豪華名廚會」為學生「量身訂製」100道菜譜，還要模仿米其林餐廳推出「季節性限定菜單」，試圖讓學生們吃上「星級水平」。

但從家長和學生的利益出發，每日的午餐是普通廚師還是國宴名廚打造都不重要，食品的安全、新鮮、營養、美味才是重點。而且吃素環保愛地球是好，但對於大多數「非素食主義者」來說，100道王牌菜譜全部為植物膳食的話，想必真正推出時，也難以獲大多數學生的認同，到時怕又是一場「水花大於實際效果」的政治行為藝術。

（紐約客談，每周二至周六見報）