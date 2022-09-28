我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

紐約客談／喊改革 公校真需星級午餐？

紐約客談

市長亞當斯(Eric Adams)上台後，有意改革公校午餐，從今年2月突然要求改為周五「素食日」後，3月又擬取消供應巧克力牛奶，引得全市家長和民代一陣反對。時隔半年再發奇想，宣布組建一支「豪華名廚會」，為公校打造100個植物性特供菜單，令人好奇，這樣對孩子真的好嗎？

其實紐約市公校膳食問題存在已久，質量口味均使家長擔憂，提不起孩子們的興趣不說，長久下來還影響兒童的健康，確實需要大力改善。為迫使市教育局重視此問題，家長和學生多次到市府投訴，還在今年6月的市議會監督聽證會作證，直言「看到午飯就想直接丟到垃圾桶」；更有甚者，在社交媒體開設帳號，每日紀錄皇后區某高中的「噁心午餐」。

種種投訴此消彼長愈發激烈，若只是菜品做得不好看，或是口味眾口難調也罷，然而近期愈來愈多的投訴都是圍繞「鬆餅過期」、「雞肉沒煮熟」等食品衛生安全問題，讓家長們愈加擔心。可能正是為了平息眾怒，亞當斯27日同市教育總監班克斯承諾「豪華名廚會」為學生「量身訂製」100道菜譜，還要模仿米其林餐廳推出「季節性限定菜單」，試圖讓學生們吃上「星級水平」。

但從家長和學生的利益出發，每日的午餐是普通廚師還是國宴名廚打造都不重要，食品的安全、新鮮、營養、美味才是重點。而且吃素環保愛地球是好，但對於大多數「非素食主義者」來說，100道王牌菜譜全部為植物膳食的話，想必真正推出時，也難以獲大多數學生的認同，到時怕又是一場「水花大於實際效果」的政治行為藝術。

（紐約客談，每周二至周六見報）

公校 教育局 亞當斯

上一則

又5輛移民巴士到 布朗士區長抗議：不堪負荷

下一則

長樂公會成立24周年 亞當斯祝賀

延伸閱讀

猶他州參眾議會領袖 共組跨黨派友台連線

猶他州參眾議會領袖 共組跨黨派友台連線
高中抽籤錄取傷害亞裔生 紐約州參議員劉醇逸籲取消

高中抽籤錄取傷害亞裔生 紐約州參議員劉醇逸籲取消
效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay

效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay
紐約市經費吃緊？亞當斯重新評估「3-K for All」

紐約市經費吃緊？亞當斯重新評估「3-K for All」
紐時讚波士頓市長低調務實 暗批神氣活現的紐約市長

紐時讚波士頓市長低調務實 暗批神氣活現的紐約市長

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
曼哈頓韓國城強迫女遊民口交，非洲裔性侵前科累累。(市警提供)

曼哈頓韓國城強迫女遊民口交 非洲裔性侵前科累累

2022-09-20 13:55

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」