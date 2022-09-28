電費、天然氣明年月漲60元？紐約州議員籲公聽

聯合愛迪生公司明年擬漲電費與燃氣費，遭到州眾議員與參議員的反對。(本報檔案照)

由皇后區 的兩位州參、眾議員 牽頭，包括州參議員劉醇逸與州眾議員牛毓琳等50多人，聯名發函州長霍楚(Kathy Hochul)與州公共服務委員會(PSC)，要求當局舉辦新的公聽會，討論是否允許聯合愛迪生(Con Edison)明年繼續增加用戶每月約60元的電費與天然氣 費。

聯合愛迪生的計畫中，要求增加12億元升級電力系統，5億元升級天然氣系統，還計畫投資可在生能源等，明年擬分別調漲電費與天然氣11.2%與18.2%，意味著每戶電費每月恐增加20.9元、煤氣費漲37.88元。

電費與天然氣費用的調漲遭到民代反對，選區包括皇后區的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)與州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)及50位民代發起聯名信，要求公共服務委員會對此召開公聽會。

聯名信中指，全市有超過130萬居民無力支付電費，目前積欠逾17億元的帳單，「隨著其他家庭支出的增加，(若電費與天然氣費再漲)，居民恐放棄部分基本需求，州府不能允許聯合愛迪生掏空市民的錢包」。

曼達尼對此表示，若聯合愛迪生漲價計畫實施，居民每月需多支付60元的電費與煤氣費，但許多人對此一無所知，要求霍楚與州公共服務委員會同意他們的訴求。

聯合愛迪生的這項初步計畫，擬調漲輸電費與發電費，並為25億元的房產稅(Property Tax)的部分支出；民代在聯名信指，聯合愛迪生公司可以雇用律師與說客獲取利益，但紐約市民還沒機會在談判桌上表達意見，呼籲州府召開公聽會，讓選民能為影響他們生活的長遠計畫發聲。