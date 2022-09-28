長樂公會成立24周年 亞當斯祝賀
美國長樂公會日前在法拉盛舉辦成立24周年暨中華人民共和國成立73周年，紐約市長亞當斯(Eric Adams)到場祝賀並頒發表揚狀，肯定公會對新移民及華社的貢獻，逾千人出席。
長樂公會主席盧建順表示，1998年創會以來，爲旅美鄉親服務，爭取合法權益，2016年，在時任主席盧建旺、創會主席陳佺俤與多位元老支持下，廣大鄉親和社會賢達踴躍獻資，購置永久會所，2020年，公會與長樂區法院合作，建立「長樂涉僑糾紛訴非聯調中心」，助鄉親爭取司法權益，2022年初，爲落實中國的惠僑政策，總顧問盧建旺受委託在公會設立「福州警僑事務美國服務站」，辦理駕照延期及戶籍、身分證更換等諮詢，新一屆團隊將繼往開來，扶持青年參政議政，鼓勵鄉親面對社會的不公、歧視、仇恨，勇敢發聲抵制。
中國駐紐約總領事館副總領事吳曉明、領僑處主任陳軍超、領事邢玉臨、市長亞當斯、亞裔事務處主任鄭祺蓉、市小商業局(SBS)亞裔局長金德彥(Kevin Kim)、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、國會議員孟昭文代表李熙慶、市議員馬泰辦公室主任黃華清等出席活動。
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