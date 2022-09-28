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劉醇逸、黃敏儀 法拉盛慶敬老月

記者牟蘭／紐約報導
慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)
慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)

慶祝9月「敬老月」(Senior Appreciation Month)，州參議員劉醇逸27日在法拉盛啓揚活動中心舉辦「敬老大會」，帶來遊戲、餐飲、防詐騙信息與醫療資訊等，讓他們在疫後享受正常的社交生活，近百名長者參與。

劉醇逸表示，疫情爆發後，長者成為高危人群，被迫在家中孤獨防疫，尤其是華裔長者，因不諳英文，缺少社交生活，熬過艱難時刻，他希望舉辦敬老大會，為長者提供交流的空間，共同慶祝金秋時光。

市議員黃敏儀指，她希望當天的活動為長者帶來所需的資訊，享受遊戲與美食；亞美醫師協會外展部經理黃雪梨表示，亞美醫師協會為長者帶來線上醫療講座，提醒疫情尚未結束，需要繼續關注健康資訊。

皇后區檢察官辦公室代表邊令晶、市長移民辦公室華人代表以及慈濟基金會紐約分會等均設立攤位，提供相關訊息，法拉盛商改區執行主任余鈿崧也到場支持。

第二場敬老大會定於29日的中午12時到下午2時，在Commonpoint Queens Bay Terrace Center & Pool Club舉辦，地址為貝賽23大道212號，這場活動需登錄http://bit.ly/JohnLiuPizzaParty或致電(718)765-6675提前預約，更多詳情也可發送郵件至[email protected]諮詢詳情。

為慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)
為慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)
為慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)
為慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)

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