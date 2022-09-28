劉醇逸、黃敏儀 法拉盛慶敬老月

慶祝9月「敬老月」，劉醇逸舉辦敬老大會，近百長者參與。(記者牟蘭／攝影)

慶祝9月「敬老月」(Senior Appreciation Month)，州參議員劉醇逸27日在法拉盛 啓揚活動中心舉辦「敬老大會」，帶來遊戲、餐飲、防詐騙信息與醫療資訊等，讓他們在疫後享受正常的社交生活，近百名長者參與。

劉醇逸表示，疫情 爆發後，長者成為高危人群，被迫在家中孤獨防疫，尤其是華裔長者，因不諳英文，缺少社交生活，熬過艱難時刻，他希望舉辦敬老大會，為長者提供交流的空間，共同慶祝金秋時光。

市議員黃敏儀指，她希望當天的活動為長者帶來所需的資訊，享受遊戲與美食；亞美醫師協會外展部經理黃雪梨表示，亞美醫師協會為長者帶來線上醫療講座，提醒疫情尚未結束，需要繼續關注健康資訊。

皇后區檢察官辦公室代表邊令晶、市長移民辦公室華人代表以及慈濟基金會紐約分會等均設立攤位，提供相關訊息，法拉盛商改區 執行主任余鈿崧也到場支持。