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中美友好中國日 曼哈頓登場

記者張晨／紐約報導
主辦單位宣布，中美友好中國日大遊行本周末曼哈頓登場。(記者張晨╱攝影)
主辦單位宣布，中美友好中國日大遊行本周末曼哈頓登場。(記者張晨╱攝影)

美國繁榮華埠總會、美國福建同鄉會與多位民選官員聯合舉辦的「第20屆慶祝中美友好中國日大遊行文化節」將在10月1日(周六)於曼哈頓華埠登場；與往年不同的是，除了在富利廣場(Foley Square)的主會場舉辦慶祝活動外，今年還會在勿街與特邀嘉賓一起遊行，弘揚中華傳統文化並促進各族裔和諧共處。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，今年的主題為「推進中美友好，慶祝中國國慶」，振奮海外華人僑胞的精神，為社區帶來溫暖的節日祝福。

他指出，流程與往年類似，但今年規模空前，除了表演、活動區外，嘉賓們將在先在勿街交堅尼路口集合，與隊伍一起在遊行至富利廣場的主會場，也歡迎民眾跟隨隊伍參與其中。

福建同鄉會陳恆表示，此次活動不僅弘揚中華傳統文化，也讓其他族裔瞭解了中華文化內涵， 並促進各族裔間的和諧共處與文化交流。

活動當日，現場將有美中兩國升旗儀式、高空醒獅等文藝表演，還有抽獎活動，包括金座、名貴白酒等。預計中國駐紐約總領事館、民選官員、代表也將致辭，為華裔民眾送上節日的祝福。

27日記者會上，州眾議員牛毓琳、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Christopher Marte)均派華裔代表出席。

遊行 華埠 華裔

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