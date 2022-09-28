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羅智強訪紐約 僑社熱迎

記者呂賢修／紐約報導
羅智強26日出席紐約台灣僑界餐會並介紹政見。(美東黃埔四海同心會提供)
羅智強26日出席紐約台灣僑界餐會並介紹政見。(美東黃埔四海同心會提供)

國民黨台北市前市議員羅智強近期訪美進行政見之旅，並宣布2024年有意參選總統。近日他出席紐約台灣僑界活動及演說，強調參選目的是讓民眾發出宏亮的聲音。

羅智強此行訪問西雅圖、舊金山洛杉磯、鳳凰城、拉斯維加斯、華府、新澤西和紐約等地，介紹政見、聆聽僑胞想法，為參選預作準備。他表示，許多政見切合時事，比如第一站在西雅圖，正好曹興誠批評中天電視是「匪台」，之後又有TVBS被轉移頻道風波，其政見便包括平反台灣新聞自由；在洛杉磯時與彭文正同台，台灣爆發一連串政治人物的論文抄襲事件，僑界也關心蔡英文總統的博士論文保密爭議，他認為執政者必須透明化；在舊金山時，台灣與大陸劍拔弩張，他指目前兩岸關係倒退，主張修復共識，回到馬英九執政時的兩岸精神，恢復交流。

26至28日，美東黃埔四海同心會、台灣同鄉聯誼會等分別於法拉盛舉辦演講餐會，逾百人出席。同心會會長王寶銘表示，羅智強代表國民黨新生代，讓大家看到希望，贊成他長期培植年輕人的計畫。26日活動，與會者募捐5000元，羅智強的書籍現場義賣1500元，同心會也同額捐出1500元，感謝出席者的熱情。

舊金山 洛杉磯 國民黨

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