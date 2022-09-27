紐約市防洪建設520億計畫 擬建12道閘門、41哩堤防

美國陸軍工兵團公布報告，包含12道如圖所示風暴潮閘門構想。(陸軍工兵團提供)

由於氣候變遷 ，紐約市 海岸近年多次遭受風暴 襲擊，居民生命和財產損失慘重；美國陸軍工兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)近日公布報告，計畫斥資520億元為大紐約都會區建設海岸防洪基礎設施，目前方案已進入公眾評議階段，預計將在2030年開工，將成為大紐約地區最龐大和複雜的海岸防洪基礎設施系統。

抵巨浪 但難防內澇

這項計畫自颶風珊迪(Sandy)之後就已提出，至今終於邁出關鍵一步；根據被選中的方案，該項目預計耗時14年，將在紐約市周邊主要水道建設12道風暴潮閘門(storm surge gates)，風暴來臨時將關閉閘門，保護社區不受海水侵襲；不過，這些閘門無法因應海平面上升帶來的危險以及強降雨帶來的內澇；建造地點包括華人群居的法拉盛溪(Flushing Creek)、羊頭灣(Sheepshead Bay)等地。

同時，陸軍工兵團也計畫為紐約市海岸線建設超過41哩的海岸屏障壩，包括在東哈林區、曼哈頓下城、南布碌崙(布魯克林)和洛克威半島建設防波堤。

牙買加灣的堤防構想圖。(陸軍工兵團提供)

目前該方案已進入公眾評議階段，公眾可在明年1月6日之前提出意見，改良方案；預計該方案將在2025年進入最終設計階段，2030年開工建設；如果項目得到批准、資金充足且按時開工，該項目將建成大紐約地區最為龐大和複雜的海岸防洪基礎設施系統，重塑紐約市的水邊形態。

川普抵制 一度喊停

同時，這也將成為紐約市歷史上規模最大的基礎設施項目；該項目本來在2019年底就應進入方案遴選階段，但時任總統川普於2020年2月指該項目的方案「耗資巨大、愚蠢、對環境不友好」，暫停研究撥款；項目研究於2021年10月重新啟動，耽誤了超過兩年。

鑑於氣候變遷和海平面上升，紐約市未來遭遇風暴襲擊將更加頻繁且強度更大；陸軍工兵團預計，該項目將能在50年內保護海岸不受侵襲，將可以把2044年至2093年50年間，因海岸風暴造成的經濟損失平均每年減少62億元。

圖為不同等級的堤防地點規畫。(陸軍工兵團提供)

環保團體 提出異議

該項目也將影響周邊的生態和野生物種，但陸軍工兵團表示，此種影響總體來說保持在較低或溫和的水平；其中，受衝擊最大的預計是牙買加灣附近，陸軍工兵團認為防洪項目隊該地河灘、實地和部分公園地區的影響較嚴重，因此遭到包括法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)在內的多個環保維權組織反對。

環保組織反對的原因主要是該項目將破壞海岸棲息地和動物遷徙路線，而且關閉風暴潮閘門也可能導致雨水、汙水和其他有毒物質淤積，造成內陸社區汙染；水邊聯盟(The Waterfront Alliance)表示，該項目應該考慮納入更多環保考量，包括對自然區域的恢復或對重新考慮基礎設施建設地點，並考慮其他防洪措施。

計畫網址：https://bit.ly/3BNs8hV。