可樂娜公園千人華服 挑戰金氏世界紀錄

逾千名身著各式傳統民族服裝的華人，齊聚可樂娜公園，參與挑戰金氏紀錄。(記者鄭怡嫣╱攝影)

逾千名身著各式傳統民族服裝的華人 ，25日聚集皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，挑戰2022年全球萬人穿華服繡香囊的金氏世界紀錄。

25日在可樂娜公園地標地球儀前，1000多名來自100多個社團、文藝團體及商家的華人民眾，身穿旗袍、漢服、當地少數民族服飾、新中式服飾等各式華服競相亮相，展示生活化、時尚化的中華民族服飾，也推廣中華服飾文化的演變與應用，除走秀外，有的隊伍表演包括扇子舞在內的傳統歌舞表演，也有的宣傳華人的非遺文化。

主辦方福建商會會長林慈飛介紹，活動籌備三個月，集齊了56個民族的傳統服裝，有些服裝是社團從中國訂製寄送，希望值此之機，號召更多僑胞在春節、元宵、端午、中秋、重陽、中國國慶等佳節，穿華服佩香包，展現中華服飾藝術及傳統文化，此次在地球儀歡聚，也共同慶祝即將到來的中國日及美中友誼的長青。