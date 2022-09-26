福建僑團 慶中華人民共和國73周年

美國紐約八閩聯合總會等福建僑團，在華埠東百老匯舉辦中華人民共和國成立73周年慶祝活動。(記者和釗宇／攝影)

美國紐約八閩聯合總會等紐約福建僑團25日在曼哈頓華埠 東百老匯舉辦中華人民共和國成立73周年慶祝活動，中領館 僑領處副主任殷民俊表示，希望僑胞繼續促進美中兩國民間經貿交流，在權益受到侵害時團結通過法律手段維權。

現場的秧歌表演、舞龍舞獅表演將氣氛推向高潮；八閩聯合總會主席鄭育表示，海外僑胞是新中國改革開放的開拓者、參與者和貢獻者，過去兩年疫情 期間，「捐款捐物、寄回抗疫物資，展現海外僑報與祖國人民血濃於水的親情；將繼續支持祖國發展、不斷推動兩國人民友好交流。」

中領館領僑處副主任殷民俊表示，僑胞心繫祖國、愛國愛鄉，「支持祖籍國的發展建設，特別是疫期，為國內抗疫、為當地社區做了大量工作；也祝福中美人民友好關係世代永存，每個人也可以用不同的形式貢獻。」

他說：「僑胞應首先立足、融入當地社會，發展好事業的同時，繼續支持中美關係發展，特別是民間的經貿往來，僑胞可以起到重要作用，讓中美關係回到互利共贏。」