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欠款裁員 市府早教項目亮紅燈 4成業者難準時支薪

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市七家非營利機構指市教育局拖欠早教撥款。(市教育局提供)
紐約市七家非營利機構指市教育局拖欠早教撥款。(市教育局提供)

與市教育局簽約、為全市孩童提供早教項目的七家非營利機構及團體，近日簽署聯名信，指控當局已拖欠數百萬元的早教項目經費報銷，其中一家機構的調查顯示，超四成早教業者遭市教育局欠款，若項目因此難以為繼，預計將有成千上萬低收入家庭的孩童將失去早教機會。

紐約日托委員會(Day Care Council of New York)、保護的臂彎(Sheltering Arms)、紐約兒童公民委員會(Citizens’Committee for Children of New York)等七家非營利機構及團體，指控市教育局拖欠百萬元的早教項目報銷，項目負責人不得不借貸支付員工薪水，許多早教中心已瀕臨倒閉，呼籲當局立即採取行動。

據悉，約有1400多個早教業者與市教育局簽約，代表其中數百位業者的紐約日托委員會在聯名信中表示，根據他們的最新統計，由於市教育局的欠款，41.2%的早教業者無法按時支付員工及供應商的報酬，部分在多個地點經營早教項目的業者已遭市教育局欠款400萬元，甚至私自借了20萬元的貸款。

在曼哈頓、皇后區、布朗士經營六個早教項目的社區服務機構「保護的臂彎」表示，已經在考慮關閉幾個早教點，市教育局從去年起欠薪200萬元，其中一個早教點從去年10月開始就從未受到當局撥款，「我們實在無以為繼」。

市教育局發言人蘇美(Suzan Sumer)回應，前任市長白思豪(Bill de Blasio)的全民早教項目實施「有缺陷」，加上新學年入學率的下降、簽約業者本身就面臨的合約流程問題等，使得付款延遲。

此外，市教育局的幼兒教育部門(Division of Early Childhood Education)，也有許多團隊遭解散，約400名早教協調員及社工在近幾個月內被解雇，已有「吹哨人」致信州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)，稱市府違反州教育廳對於早教計畫的規定，這也可能進一步影響市府從州府獲得2.53億元的學前教育撥款。

教育局 低收入 布朗士

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