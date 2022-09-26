經費吃緊？亞當斯重新評估「3-K for All」

因為經費不足，市教育局計畫放緩三歲到學前班免費上學的「3-K for All」項目。(市長辦公室提供)

前任市長白思豪 (Bill de Blasio)的重要施政成果三歲到學前班免費上學的「3-K for All」項目，現任市長亞當斯 (Eric Adams)正進行重新評估，原因與教育經費吃緊有關。

白思豪時代提出的「3-K for All」項目，旨在為三歲至學前班的兒童提供免費、全日制、高質量的早期兒童教育。前任市教育局 高層表示，有研究顯示，在高質量早期教育方面每投資一元，從長期看將為納稅人節省13元；而從2017年推行此項目起，全市已資助5萬5000個「3-K for All」項目名額，預計在明年擴大到6萬個。

這項進程正在被亞當斯政府重新評估，如何與他和現任教育總監班克斯(David Banks)的兒童早教計畫相符合。「我認為白思豪的目標是大而全的數字，我們的重點不在數字，而是品質。」班克斯表示，他讚許白思豪在擴大免費早教方面的願景，但對「3-K for All」項目的質量、因此遺留的「龐大的官僚機構」、及一些社區沒能填補的早教名額「有很大的擔憂」，「不幸的是，有很多爛攤子需要處理。」

深究原因，班克斯表示，正如許多專家預測，紐約市的稅收在下降，市教育局可能被迫削減預算，「我們正在處理財政懸崖，而且每個市府機構都有此危機。」他說，全市有太多重要的項目需要完成，所以在未來的幾周和幾個月內，市教育局不得不做出艱難的決定。