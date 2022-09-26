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布碌崙機車色狼 連續性騷女性

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙歹徒連續性騷女性路人。(警方提供)
布碌崙歹徒連續性騷女性路人。(警方提供)

紐約警方新公布監控錄像指，最近一個月，一名騎著摩托車的歹徒連續在布碌崙(布魯克林)性騷觸摸毫無防備的女性。

轄管布碌崙8大道華裔社區的市警66分局與市警72分局等多個警局正追緝一名嫌疑人。警方表示，自8月28日以來，這名色狼已經出手十多次，強行觸摸女性受害者的下體、臀部或胸部後逃之夭夭。

第一起案件發生於8月28日下午5時左右，地點為5大道交展望大道(Prospect Avenue)附近。歹徒接近一名23歲的女性，強行隔著衣服抓其臀部。最近的兩次案件均發生在華人聚居的市警66分局轄區內。其中一起在9月9日下午4時左右，地點為卡通大道(Caton Avenue)交東8街附近，強行觸摸一名48歲女性的胸部。另一起發生於9月10日下午4時15分左右，地點為布碌崙N大道1015號門前，強行觸摸一名21歲女子的臀部。

警方指嫌疑人穿深色褲子、黑色短袖襯衫，沒有戴安全帽，在人行道上騎機車。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

布碌崙 手機 8大道

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