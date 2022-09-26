暴徒隨機攻擊 大西洋地鐵站2女受傷

紐約市地鐵系統再發生暴力案件。(Getty Images)

布碌崙 (布魯克林)多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center station)日前一名暴徒先後攻擊兩名婦女，一人臉部遭畫傷、另一人則被毆；紐約市警正追緝歹徒。

案件發生於21日傍晚6時左右，一名30歲的女子在往曼哈頓方向行駛的5號列車站台上，一名男子突然朝其身後靠近，出其不意亮出刀子，往其左臉頰畫了一刀，頓時血流如注。

歹徒跑到下一層樓的站台，一名47歲的女子在站台上等車，男子走上前朝她臉部狠揍一拳，接著逃出地鐵站。

由於案件發生在繁忙的尖峰時段，不少人目擊案發經過報警；警方指，案件中兩名傷者疑遭隨機襲擊，歹徒犯案前都未曾跟他們交談，此前也不相識。兩人無性命危險。

目擊者形容，嫌犯年約40多歲，留長髮，犯案時身穿黑色上衣和褲子；若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。