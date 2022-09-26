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重大罪案增73% MTA組鐵路警隊

記者鄭怡嫣／紐約報導
鐵路治安惡化，市警將設立專責隊伍巡邏。(州府提供)。
鐵路治安惡化，市警將設立專責隊伍巡邏。(州府提供)。

最新數據顯示，長島鐵路的重罪案比去年同期增長73%，為確保長島及北方鐵路的列車員與乘客的安全，大都會運輸署(MTA)近日日宣布，將組建一隻專門的「鐵路巡邏警隊」，明年1月起，60名警員將在火車上巡邏維安。

大都會運輸署的警長穆爾勒(John Mueller)表示，這隻名為「鐵路巡邏小組」(train patrol unit)的新隊，將由60名現有警員組成，他們將全職負責在長島及北方鐵路上巡邏，早上5時，從長島上車直至紐約市的終點站，然後在晚高峰期坐火車回到長島，警員們將從車頭及車尾上車，沿途與乘客「互動」，並會合至車中間，必要時，也將在月台同時派遣人員及警犬。

數據顯示，2022年1月至8月，長島鐵路(LIRR)上包括謀殺、強暴、搶劫、重攻擊、盜竊、重竊在內的重大罪案共78起，比2021年同期增長73%，根據另一項針對2萬2000多名長島鐵路乘客的最新調查，在2022年，乘客對於列車的平均滿意度為81%，遠高於紐約市地鐵48%的平均滿意度，對於「出發地站台的」個人安全達75%，但針對「目的地站台的個人安全」及「在目的地火車站的遊民」兩項的滿意度，僅51%及32%。

儘管鐵路罪案在上升，不少華人乘客仍對長島鐵路相對感到安全，住在長島Plandome、搭華盛頓港線到曼哈頓上班的潘女士表示，早高峰時期的快車很安全，列車由大頸(Great Neck)直達曼哈頓，下午她有時從法拉盛返回長島時，才覺得有些「亂糟糟」，車廂不整潔，人流也更混雜，但仍勝過地鐵，她在曼哈頓坐E線與M線時，經常碰見素質差或有心理疾病的人，不時自言自語或罵人；住在大頸，在曼哈頓上班的劉Lucy則表示，並未覺得列車的治安在走下坡路，仍然感到安全。

鐵路治安惡化，市警將設立專責隊伍巡邏，圖為法拉盛的長島鐵路站。(記者鄭怡嫣╱攝影...
鐵路治安惡化，市警將設立專責隊伍巡邏，圖為法拉盛的長島鐵路站。(記者鄭怡嫣╱攝影)

長島鐵路 曼哈頓 大都會

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