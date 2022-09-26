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瑪麗奧、李修頓 史島抨擊保釋改革

記者胡聲橋／紐約報導
國會議員瑪麗奧和州長候選人李修頓指責民主黨政府釋放「警察殺手」。(取自瑪麗奧推特)
國會議員瑪麗奧和州長候選人李修頓指責民主黨政府釋放「警察殺手」。(取自瑪麗奧推特)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州長候選人及國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，以及警探工會(Detectives Endowment Association)的代表，日前在史泰登島新港(New Dorp)的市警122 分局前舉行集會，抨擊民主黨政府的保釋改革，指責前州長葛謨和現州長霍楚釋放監獄中的「警察殺手」。

與會者表示，紐約假釋委員會和現行的保釋改革法必須進行全面改革。這次集會也是瑪麗奧、李修頓和其他共和黨候選人競選活動的一站，敦促政治平衡，恢復法律和秩序。

瑪麗奧指出，目前的民主黨州府高層拒絕修改「災難性」的保釋法，「縱容和鼓勵」犯罪分子。假釋委員會不斷將危險人物釋放回街頭。集會的其他發言者指，前任和現任州政府自2017年以來已讓數十名「警察殺手」從監獄中獲釋。警探工會主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)指出，這會讓罪犯更加肆無忌憚。

共和黨州長候選人李修頓表示，紐約需要通過法案，讓執法者獲得更多資源。他強調，應改變假釋委員會制度，現行的假釋是多數票通過即可，應改為全票通過，而且必須允許受害者及其家屬能夠提供證詞，供假釋委員會考慮。與此同時，並還應有一個受害者及其家人參與的上訴程序，以便聽到他們的聲音。李修頓還指出，州議會應通過立法賦予法官對危險罪犯的自由裁量權。

警察 眾議員 監獄

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