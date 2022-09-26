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亞裔女地鐵遭潑液體 列仇恨犯罪調查

記者胡聲橋／紐約報導
27歲亞裔女在布碌崙地鐵遭潑液體和謾罵。(取自Cefaan Kim推特)
27歲亞裔女在布碌崙地鐵遭潑液體和謾罵。(取自Cefaan Kim推特)

一名年輕亞裔女子在布碌崙(布魯克林)地鐵遭一名非裔男子撒潑液體，還遭種族歧視辱罵。市警總局仇恨犯罪小組已介入調查，公布嫌犯照片，希望知情者提供線索。

案件發生於12日(周一)下午4時左右，一名27歲的亞裔女子在布碌崙乘坐F線地鐵，當地鐵行駛到Bergen街附近時，一名非裔男子向她靠近，在她身上撒潑了一整瓶液體。女子受到驚嚇，對警方表示，她當時是那節地鐵車廂內唯一亞裔。歹徒一邊潑液體，一邊嘟嘟囔囔說著種族歧視的話，她下地鐵後報警。

美國廣播公司(ABC )記者，韓裔的Cefaan Kim在推特上講述這一案件，有一名推友跟帖說，於當天下午2至3時在牙買加179街站看到過這名非裔男子，他當時身邊包括紅色籃子都和照片裡一樣。Cefaan Kim曾報導過一系列仇恨亞裔的案件。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

地鐵 亞裔 種族歧視

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