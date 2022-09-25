皇后區健康日 推免費心理治療

理查茲(左一)表揚羅維宗(右二起)與陳熠等，感謝他們對社區的貢獻。(陳熠提供)

疫後引發民眾對健康問題關注，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)24日在法拉盛舉辦「皇后區健康日」，宣傳皇后區區公所的免費心理治療項目，帶來醫療與健保等資訊，鼓勵亞裔 正視心理健康 問題。

「皇后區健康日」(Queens Wellness Day)分為室內與室外活動，室內的活動在君豪大酒樓舉辦，邀請作家喬布拉(Deepak Chopra)與健康專家金恩·亞芙雅 (Queen Afua)帶來冥想課程，戶外的活動在40路封街舉辦，帶來健身、兒童遊戲與心理健康論壇等活動，吸引大量民眾參與。

亞芙雅為與會的民眾帶來冥想課程。(記者牟蘭／攝影)

當天活動上還表揚社區人士陳熠、啓揚活動中心聯合主席羅維宗、艾姆赫斯特醫院的總裁阿迪加(Helen Arteaga)、LIFE Camp公司的創辦人福德(Erica Ford)與安保健康保險(EmblemHealth)的總裁伊格尼(Karen Ignagni)等人，感謝他們對社區的貢獻。

理查茲與妻子共同宣布區公所舉辦免費心理線上治療項目，該項投資200萬元的遠程心理諮商計畫，將對所有民眾開放，提供多語言服務；他指，皇后區在疫情期間有不少居民不幸染疫過世，凸顯身體與心理健康的重要性，希望活動為民眾帶來所需的資訊。

疫後引發民眾對健康問題關注，皇后區區長理查茲(講話者)與妻子共同宣布區公所舉辦免費心理線上治療項目。(記者牟蘭／攝影)

皇后區副區長楊艾妮(Ebony Young)表示，此次活動選在法拉盛舉辦，旨在為所有族裔的民眾帶來健康資源，尤其亞裔在疫情初期就受到衝擊，因傳統文化等影響，更需要相關資源協助，呼籲民眾正視心理問題，可致電(718)286-7630轉接免費心理治療的服務。