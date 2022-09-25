打擊仇亞犯罪 布碌崙辦公園武術日

市長辦公室24日聯合亞裔之友總聯盟舉辦「公園武術日」。(記者顏潔恩／攝影)

為打擊針對亞裔 仇恨犯罪、弘揚中華傳統文化，紐約市 長辦公室聯合亞裔之友總聯盟舉辦「公園武術日」，24日在布碌崙(布魯克林)大橋公園1號碼頭舉行。

當日活動旨在向民眾推廣武術、太極等防身術，通過反覆學習除了可培養信心，也能強身健體，另外活動也是促進警民和諧、建立信任的重要渠道。

活動節目安排豐富，如太極、武術演示、舞獅表演等，紐約市警社區事務警員也帶來自衛課程演示，還有來自公校及市府的資源申請，並向公眾分發相關資料的海報；亞裔之友總聯盟也贈送超過2000瓶消毒洗手液等防疫物資，晚間則邀請民眾來到公園的草坪上觀看電影「功夫熊貓」。

市長亞當斯 (Eric Adams)24日一早便出席活動，與相識多年的中華傳統武術大師、社區人士見面，感謝他們一路以來的貢獻；他在會上也頒發表揚狀，表彰六名大師，分別是葉小香、伍龍、伍鴻標、陳以錦、黃鎮欽、以及紐約靈應寺的李紹基，在他們的努力下中華武藝得以廣傳，鼓勵民眾習武自衛。

市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉表示，不僅是針對仇亞犯罪，全市的整體暴力事件在疫情之後均有上升，此次的武術活動，就是為了提升市民的防衛意識；「當危險發生，但警察又來不及立即提供支援時，就能夠運用這些方式自保。」

她表示，亞當斯自上任以來，致力於改善紐約市的公共安全，若市民能學幾招防身，必要時就會發揮功用。