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紐約市性侵案增6成 市警相關培訓卻減9成

記者張晨／紐約報導
紐約市的性侵案上升，但市警對警員的相關培訓卻大幅減少。(路透)
紐約市的性侵案上升，但市警對警員的相關培訓卻大幅減少。(路透)

紐約全市的性侵、強姦案層出不窮，截至6月的上一財年中，強姦案數量激增60%；但市警就警員對特殊受害者創傷的培訓反而減少89%；維權人士指出，市警根本無能力處理新案件，甚至可能在調查中因行為不當，對受害者造成二次心理傷害。

市警數據顯示，全市的性侵案報告在疫情高峰期處於最低點，如今上漲的勢頭比2019年疫情前還要高；執法人員認為，這是因為近些年對受害者積極上報的教育加強；維權人士則表示，這是疫後人們外出及社交活動驟增的結果。

紐約全市日前性侵、強姦案層出不窮，市警卻無力處理新案。(記者張晨／攝影)
紐約全市日前性侵、強姦案層出不窮，市警卻無力處理新案。(記者張晨／攝影)

在全市性犯罪激增的同時，聯邦司法部(DOJ)正在調查紐約市警特殊受害者部門(NYPD Special Victims Division)的性別偏見指控；檢察官在今年夏天宣布展開調查時表示，他們收到的投訴可追溯到十多年前，指該部門「未能採取基本的調查步驟，而是在調查過程中羞辱和虐待倖存者，再次給他們造成心理創傷」。

數據還顯示，在上一財年，市警用於特殊受害者創傷相關培訓的小時數下降了89%，從2021財年的6336小時下降到2022財年的720小時。

市警在一份聲明中表示，特別受害者部門正在採取「以受害者為中心的模式」，這將鼓勵性犯罪倖存者在他們準備好時站出來，讓他們設定調查的節奏。

市警發言人還說，每一位性犯罪調查員在加入警隊時都要接受為期18天的培訓課程，每年還有三天的進修，這些培訓包括受害者創傷救助。

非營利組織「Rape, Abuse and Incest National Network」的羅賓遜(Erinn Robinson)表示，許多受害者經歷表明，警方在調查時多以先入為主的態度，要受害者「早放棄早解脫」。

她說：「這對於倖存者是否有勇氣繼續推進刑事司法程序以及他們的心理健康，具有基調性的作用；當倖存者決定報告這些性侵案時，警察要保持敏銳，並理解他們經歷了創傷。」

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