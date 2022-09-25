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3步驟判斷 天然氣洩漏不用慌

記者牟蘭／紐約報導
天然氣外洩到一定濃度後就可能產生爆炸。圖為去年2月在布朗士發生的瓦斯爆炸案，事發公寓的玻璃都被炸碎。(取自市消防局推特)
天然氣外洩到一定濃度後就可能產生爆炸。圖為去年2月在布朗士發生的瓦斯爆炸案，事發公寓的玻璃都被炸碎。(取自市消防局推特)

天然氣外洩若不注意，通常很難馬上察覺，但外洩後可能對民眾健康與環境造成危害，達到一定濃度更可能引發爆炸；根據聯合愛迪生電力公司(Con Edison)，若民眾發現有天然氣外洩情形，建議立即離開住所，避免使用手機、火柴與手電筒等可能產生火花的器具，安全後撥打911求助。

要檢查天然氣是否有外洩，民眾除了可通過聞、看與聽判斷，也可安裝天然氣探測器，能更快察覺天然氣管線是否有異狀；聯合愛迪生去年在紐約市推出免費安裝天然氣檢測器(Natural Gas Detector)活動，幫助民眾檢測家中或樓宇是否存在燃氣洩漏，若檢測出潛在的洩漏，探測器會發出警報，提醒屋主報警，並向當局與市消防局報告。

聯合愛迪生官網指，由於部分情況下，緩慢的天然氣洩漏的氣味不明顯，對於部分嗅覺不敏感的民眾，即使大量的氣體洩漏也無法察覺，探測器可幫助民眾避免氣體洩漏可能引發的危險；探測器在手工店、家居店或線上都有銷售，提醒民眾需按照安裝教程謹慎安裝。

根據聯合愛迪生，若沒有探測器，民眾可通過聞、看與聽三步判定是否有天然氣洩漏；若民眾聞到強烈的刺鼻臭雞蛋味，看到積水中無緣由的有白霧或氣泡以及植物死亡，抑或聽到咆哮、吹口哨或嘶嘶聲，均應引起重視。

若民眾發現天然氣外洩，應盡快撤離住所，期間也避免使用手機、點火柴、開燈、用手電筒、啟動車輛，或使用任何可能產生火花的用品，在逃離到安全場所後，也應撥打911報警，避免在未經專業人士的允許前，再進入住所。

市消防局亞裔鳳凰協會創會成員及前主席林遠文表示，安裝天然氣探測器可幫助民眾及時發現氣體洩漏，避免可能造成的危險；呼籲居民若發現家中天然氣可能洩漏，應撥打911求助，聯繫相關機構修繕。

天然氣 檢測 手機

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