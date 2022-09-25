天然氣洩漏修數千元 紐約華裔長者付不起

李女士家中的管道恐有天然氣洩漏，被聯合愛迪生公司強制關閉。(記者牟蘭／攝影)

居住在法拉盛 與貝賽的兩名華裔長者，近日由於家中安裝聯合愛迪生電力公司(Con Edison)的免費天然氣 探測器(Gas Detector)，後測得天然氣洩漏，需自費花數千元，尋找有執照的工人維修，並至少要等一個月才能重啟燃氣，眼看氣溫漸低，家中沒暖氣和熱水，長者倍感擔憂。

今年85歲的李女士居住在法拉盛多年，她日前參加聯合愛迪生免費安裝天然氣探測器的項目，在安裝之後，探測器測得李女士的住處有天然氣洩漏，遭到該公司強制關閉天然氣。

李女士詢問後，被告知洩漏的管道不屬於電力公司，要求她自行聘用有執照的修理工維修；李女士說，願意著手維修的工人從檢測 到維修，報價至少6500元，其中包括向市樓宇局(DOB)申請開工紙的費用。

由於身上沒有足夠積蓄，李女士先向親友借2000元後開始維修，沒想到修好後，電力公司卻要等到一個月之後，才能派專員上門檢測，檢測通過之前，將無法恢復天然氣的供應。

眼看氣溫漸低，李女士表示，家中沒暖氣和熱水，帶來極大不便，她批評聯合愛迪生沒有提前提醒用戶，若被測得有天然氣洩漏，可能帶來的後續問題。

居住在貝賽20多年的余女士也遭遇同樣的困境；她的女兒余Casey指，母親英文不好，日前安裝天然氣探測器後，同樣被檢測恐有天然氣洩漏，家中的天然氣也立即被關閉。

余Casey表示，被告知有問題後，她與家人聯繫多名維修工人，願意接受整修工作的要價數千元，其中一人先估價5000元，後又以工程「太複雜」拒修；她指，母親目前依靠社安金生活，無法承擔這些費用。

除李女士與她的媽媽外，余Casey指，附近還有許多居民遇到同樣的問題，期盼民代出手援助。

愛迪生電力公司媒體發言人對此回應，該公司免費為居民家中安裝天然氣探測器，若出現潛在的天然氣洩漏，相關設備會向公司發出警報；若民眾家裡的天然氣管道不屬於該公司，將需自行修復，該公司收到市房屋局的修繕通知後，將會派人檢測，通過後才會重啟天然氣。