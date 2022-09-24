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紐約華生較多小學 政府經費較少

記者張心／紐約報導
華人多學校教育預算較少，與華生品學兼優有關。(記者顏潔恩／攝影)
華人多學校教育預算較少，與華生品學兼優有關。(記者顏潔恩／攝影)

非營利組織教育信託紐約基金(The Education Trust–New York)日前推出「保護紐約學校經費」(Protected: NY School Funding)在線查詢網站，方便家長監督各校和學區的聯邦預算使用情況；根據該網站，華生較多幾個學校，所獲經費少於學區平均，教育專家指，由於紐約市的預算分配模式，愈是優質生源集聚的學校，分配到的經費就較少。

根據「保護紐約學校經費」數據庫，位於曼哈頓華埠的容閎小學(PS 124 Yung Wing)，每位學生所得經費為2萬5443元，低於所在學區平均水平3萬892元；而當細分到無論聯邦、州府還是市府資助層面，該校所得撥款均少於第二學區的平均數額。

同樣情況也出現在皇后區法拉盛公立第20小學，該校每位學生所得撥款為2萬6106元，低於所在學區的平均數額3萬892元。

「這同紐約市獨特的預算分配模式有關。」華裔家長、亞潮聯盟共同創辦人朱雅婷表示，紐約市與長島和其他地區不同，採取的是公平學生資助公式(Fair Student Funding Formula)，由州府和市府的資金組合而成，按照學校的錄取人數和學生質量進行分配。

朱雅婷說：「因為在華生多的學校，學生成績普遍較強，依賴個別教育計畫(Individualized Education Programs，簡稱IEP)項目的人數也少，所以也得到更少的經費。」

「而聯邦教育經費的撥款，主要是聚焦在低收入家庭學生的數量上，所以華生多的好學校也不占優勢」，朱雅婷說；「保護紐約學校經費」報告也指出，根據聯邦撥款政策，擁有更多低收入、殘疾學生的學校，將獲得比其他學校多約40%的資金；所以容閎小學、第20小學等優等生雲集的學校，則比同區其他學校所得經費要少。

「但公平學生資助公式能否繼續下去也是疑問」，朱雅婷表示，疫情造成的紐約市生源大量流失，導致以錄取學生數為主要撥款標準的公式備受聯合教師工會(UFT)質疑。

教育總監班克斯(David Banks)日前就曾表示，將全面改革當前的學生人均經費公式，以應對入學數下降而面臨的預算削減。

朱雅婷說：「我認為縮小班級法案在這節點推出也有關係，教師工會支持縮班案，無外乎是希望確保教師在職數量，不受未來可能的預算削減而大規模裁員。」

紐約市各學校具體的預算信息，可參考：https://newyork.edtrust.org/ny-school-funding-2/。

曼哈頓華埠容閎小學所得經費細分情況。(取自保護紐約學校經費數據庫)
曼哈頓華埠容閎小學所得經費細分情況。(取自保護紐約學校經費數據庫)
皇后區法拉盛中心的公立第20小學所得經費細分情況。(取自保護紐約學校經費數據庫)
皇后區法拉盛中心的公立第20小學所得經費細分情況。(取自保護紐約學校經費數據庫)

預算 教育總監 紐約市

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