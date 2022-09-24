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曼哈頓養老院爆退伍軍人症 已5死

記者張心／紐約報導
曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，截至23日已有五人死亡。(美聯社)
曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，截至23日已有五人死亡。(美聯社)

位於曼哈頓一間養老院日前出現退伍軍人症(Legionnaires' disease)，紐約市衛生局(DOH)23日表示，至今該間養老院已有五名長者死亡，其中四人確定罹患該疾病致死，另外還有八人確診陽性。

根據市衛生局聲明，繼上周四名居住在曼哈頓晨邊高地(Morningside Heights)阿姆斯特丹養老院(Amsterdam Nursing Home)的年長者死亡後，23日再有一名長者不幸離世，共計該養老院已有五死，其中四人死因與該社區退伍軍人症爆發有關，第五名死者死因仍在調查中，但當局認為也應與該疾病有關。

市衛生局還通報，阿姆斯特丹養老院目前已有八人確定罹患退伍軍人症；該養老院發言人Jeff Jacomowitz表示，目前尚未找到嗜肺性軍團桿菌的來源，該機構也正與市府相關單位合作，查找菌源遏制傳播。

根據市衛生局，退伍軍人症是一種由軍團菌引起的肺炎，與供水品質有關，但不會因喝下含有軍團菌的水染病，通常是患者以呼吸道吸入霧化、受污染水而引起的吸入性肺炎。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，多數人不會因為接觸該病菌染病，但對患有慢性病的人群可能導致嚴重病症，呼籲家中有呼吸道症狀或50歲以上長者的民眾，要注意優化供水管線。

退伍軍人症的死亡率高達12%，目前可用抗生素治療。其患者症狀包含咳嗽、呼吸急促、發燒、肌肉痠痛、頭痛等，與新冠肺炎相似；市衛生局呼籲若居家用水中檢測出軍團菌者，若出現上述症狀，應盡快就醫。

養老院 曼哈頓 檢測

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