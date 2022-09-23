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紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

記者和釗宇╱紐約報導
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

從南部邊境進入美國的無證客持續湧入紐約等城市庇護，紐約市遊民所已不堪重負，市長亞當斯(Eric Adams)22日宣布，市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護；同時，共和黨民代呼籲聯邦政府宣布進入緊急狀態因應此事，動用聯邦急難管理局(FEMA)資金為紐約提供更多資源。

共和黨民代呼籲聯邦政府宣布進入緊急狀態因應此事，動用聯邦急難管理局(FEMA)資...
共和黨民代呼籲聯邦政府宣布進入緊急狀態因應此事，動用聯邦急難管理局(FEMA)資金為紐約提供更多資源。（記者和釗宇／攝影）

首個臨時帳篷將設在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)的停車場內，第二處地點還未確定，這是紐約市首次由市府設立難民庇護中心；搭載難民的大巴到達航港局車站後將直接開到庇護中心，沒有找到住所的難民可在庇護中心停留24至96小時，但也可以視情況延長時間，帳篷內將提供床鋪、食物、醫療照護和其他服務。

亞當斯表示，「有些民代放棄為難民提供支援的道德責任，紐約市不會這樣做；此種緊急因應代表著我們知道在人道主義危機時必須做的事情，我們也將繼續向聯邦政府和州府尋求幫助。」

市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

國會議員托瑞斯(Ritchie Torres)支持市府的舉措，他表示目前的情況前所未有，是非常之時的非常之舉；他同時呼籲聯邦政府幫助，「紐約需要FEMA的協助。」

同時，州參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)、市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)等共和黨民代22日在市政廳集會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)要求拜登總統宣布進入緊急狀態，釋放FEMA資金，幫助紐約市應對移民危機。

奧特表示，只有州長請求，總統才能宣布進入緊急狀態，這樣就能釋放FEMA資金和資源幫助紐約市應對危機；若沒有聯邦支持，紐約州的納稅人就必須為這場危機買單，而這場危機正是因為聯邦政府失敗的邊境管控導致移民流入造成的；「霍楚必須馬上行動起來，請求總統宣布紐約市進入緊急狀態，這樣我們就能拿到必要的協助和資金。」

紐約市 緊急狀態 聯邦政府

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