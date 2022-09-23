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布碌崙新選區地圖 華社漸趨共識

記者胡聲橋／紐約報導
新版第43選區包括更多班森賀地區，日落公園部分縮小。(視頻截圖)
新版第43選區包括更多班森賀地區，日落公園部分縮小。(視頻截圖)

市選區畫分委員會原計畫22日將重新修改的市議員選區地圖交由市議會投票，然而，在委員會內部程序性的投票中，成員意外以8比7否決了自己起草的新地圖。不過，新地圖還是外流，關心亞裔選區的布碌崙民眾，也得以一窺這個亞裔選區的新變化。雖然各方反應不一，但支持的力度在加大。

按照流傳出來的新地圖，7月草圖中亞裔占絕對多數的第43選區依然存在。不過，新版第43選區重心明顯向東南方向傾斜，也就是說，包括了更多班森賀地區，甚至還包括巴斯海灘(Bath Beach)和格雷夫森德(Gravesend)部分地區。然而與7月草圖相比，新地圖中第43選區的日落公園部分有所縮小。

無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷對新地圖保留一個相對完整的亞裔多數選區感到欣慰，表示支持，但感到不滿意的是，日落公園8大道的華人社區被分割，一部分在第43選區，一部分在38選區，她認為這明顯不合理，也是不足之處。她希望選區畫分委員能對地圖做進一步的修改。亞潮聯盟一直支持7月草圖中畫出的第43選區。

南布碌崙亞裔聯盟(Southern Brooklyn Asian Coalition)建議在布碌崙畫出8大道和班森賀兩個華人占多數的選區。新地圖流出後，該聯盟也表示支持，認為這是「數十年來第一次，大部分班森賀被畫在同一個選區」，並且認為新地圖創建了一個連接班森賀和日落公園兩大布碌崙華社的亞裔為主體的選區。

布碌崙亞裔聯盟發言人，松柏之家社區服務中心董事局主席李宗保說，以後不管選區地圖怎麼畫，他都希望班森賀能保持其完整性，不再四分五裂。

亞裔 布碌崙 日落公園

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