難民巨偶長征 小艾瑪爾走訪紐約皇后區

小艾瑪爾21日現身可樂娜，引起路人圍觀。(記者牟蘭／攝影)

從土耳其到美國，身高12呎的巨型人偶小艾瑪爾(Little Amal)去年跨越歐洲，日前現身紐約，21日走訪全市文化最多元化的皇后區，摘下希望之花、結交朋友並戰勝恐懼，繼續她的「長征」(The Walk)之路，以這場孤獨之旅喚起更多人對難民兒童的愛與包容，傳遞希望與人性。

小艾瑪爾21日於可樂娜進行「希望的花園」活動。(記者牟蘭／攝影)

十歲的敘利亞難民小艾瑪爾在逃亡中與家人走散，去年從土耳其到英國，開始尋找母親；她上周抵達甘迺迪國際機場(JFK)，展開為期17天的紐約之旅，近日並到訪時報廣場、大中央車站與中央公園等，21日她走訪法拉盛 、可樂娜與傑克森高地等移民聚居區。

小艾瑪爾21日現身可樂娜，引起路人圍觀。(記者牟蘭／攝影)

小艾瑪爾當日先在可樂娜街頭，開始「希望的花園」(In the Garden of Hope)活動，不少孩童呼喊她的名字，行人也拿出手機，拍下她的身影；她與身著美洲原住民 服裝的舞者在花園內共舞，種下一顆種子，摘下一朵花，象徵帶來希望。

隨後，小艾瑪爾走訪法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadow Park)，結識一名意外之友，在公園共度美好時光；當天的最後一站是傑克森高地的多元化廣場(Diversity Plaza)，突然在活動中感到恐懼，隨後又燃起勇氣，繼續她的旅程。

小艾瑪爾21日現身可樂娜，種下一顆種子，摘下一朵花，象徵帶來希望。(記者牟蘭／攝影)

「艾瑪爾」(Amal)阿拉伯語意為「希望」，小艾瑪爾是虛構的「象徵角色」，以身形的「大」與名字的「小」形成鮮明對比，引發民眾對難民的思考；身形龐大的小艾瑪爾由三名木偶師操控，靈活出現在各個現場。

此次紐約之行，包括50場不同活動，她還會穿過布朗士 的高橋(High Bridge)，乘坐史泰登島的渡輪，在華盛頓高地(Washington Heights)的街道上起舞，在布碌崙(布魯克林)的貝瑞吉(Bay Ridge)參加敘利亞婚禮等，詳情網址https://www.walkwithamal.org/。