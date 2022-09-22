法派監護人占財產 86歲華翁籌款維權

數百萬存款遭法派監護人獨掌，蔣復生百元生活費難求。(記者張晨/攝影)

2020年一部名為「我很在乎」(I Care a Lot)的電影上映後引起熱議，影片講述了老人院、醫院甚至銀行相互勾結，將空巢老人送進安養照護機構，限制行動，切斷他們對外求援的機會，再利用法律漏洞取得老人法定監護權，最後一步步謀取其名下的財產；這一切看似「玄幻」的電影橋段，卻發生在曼哈頓華埠86歲耆老蔣復生的身上。

友人在網上為蔣復生募款。(取自Gofundme))

蔣復生的家位於下城珍珠街的一棟高層合作公寓，不大的一居室擺著書桌和放滿書的書架，坐在輪椅上的他左小腿仍瘀青一片，去年底發生在自家樓下的一場交通意外改變了他的命運。

蔣復生表示，2015年妻子去世後一直獨自生活，直到80歲才退休，身體健朗從無意外發生；去年11月在外出買菜途中，遭一飛馳而過的摩托車撞倒，隨後被送至醫院治療；後在未簽署任何文件的情況下，被送至法拉盛 一所療養院 ，此後的四個月一直被限制行動。

今年4月，當他想換去長島的另一家療養院時，被法拉盛療養院律師提告法院，稱「蔣復生不具有行為能力」，必須指定一個監護人來執行後續事宜。

蔣復生來美之前，任教於北京 工業大學工程力學專業，他說「我並不是糊塗人，因為一生無兒無女，所以早早就找到了法拉盛的遺產律師做了遺囑和信託。」

明理律師事務所也證實此事，並表示，此前作為蔣復生的財務管理人(POA)和健康管理人(PROXY)，但以上職務均被法院因已指派監護人為由叫停。

蔣復生給法官寫親筆信，要求拿回自己的監護權。(取自Gofundme)

蔣復生說，自己多次向法院表示無需監護人，並親筆寫信無果；「人們看到我口眼歪斜，以為我中風講不清楚話，甚至腦子不清楚；但這是我12歲時在泰安參加內戰時被炸藥轟臉落下的殘疾，從年輕時便是如此。」

在蔣復生的公寓門口，有這樣兩幅中英文寫成的「照護細則」，上面有社工、醫療及法派監護人的聯繫方式；中文版語序混亂，是翻譯軟件的結果，其中寫明，「每天早晚服藥，蔣先生不能拒絕，因為他沒有行為能力做出醫療決定。」

牆上貼著「照護細則」語序混亂，監護人並未履行職責從蔣復生帳戶支取生活費。(記者張晨／攝影)

另有一條寫到，「監護人將每周訂購食品雜貨(給蔣復生)，並向(蔣復生)提供零用錢。」；說到這，年近九旬的蔣復生不禁流淚，他表示，從4月到現在，只收到過500元現金，5月、6月、7月均沒有錢，都是靠教會及朋友接濟；「直到昨天(20日)社工才從監護人辦理的借記卡中取出300元，並告訴我『只有這些』。」他說，社工和監護人常常告誡他，「不要把無人照料這樣的醜事說出去，沒人會聽的。」

蔣復成長於北京，經歷了抗日戰爭、內戰、三年飢荒、文革等重要歷史節點，後又因造反派被判入獄五年，直到1986年移民到紐約；從工作至今，存款已逾百萬。

他說，「我一輩子省吃儉用，從大學教書匠、到被批鬥『家庭成分不好』被分配去燒過爐；再到紐約做裝修工、教中文、最後在法拉盛高中食堂幫廚至80歲退休，我不坑不騙，每一分都是血汗錢。」