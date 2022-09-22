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紐約客談／抽籤錄取 教育改革的逆流

紐約客談

華人望子成龍，重視教育。從中學到大學，希望孩子進好學校一直是華人家庭的一件大事。但紐約市有的人卻不以為然，認為教育重要的不是擇優錄取，而是讓不同族裔的孩子可以按比例上好的公立學校，因此學校錄取不用看成績，只要抽籤就可以。

這一今年剛實施的政策在華人社區引起強烈反彈，華人團體在暑期舉行多次示威，要求取消抽籤錄取。或許有人想，經過華人社區的抗爭，教育局就會放棄抽籤錄取，但實際上，事情比想像複雜，就在周二，教育理念激進的第15學區教育理事會通過永久性取消篩選過程，保留抽籤錄取的決議。是否靠抽籤進學校，是否取消考試，正在發展成為一場激烈的爭鬥，雙方都想讓市政府能採納自己的意見。

其實，從中國移民到美國的人都應該記得，就在不遠的過去，中國有過一段上學不需要考試的歷史。在文革那段歲月裡，中學聽課，大學錄取不看學科成績，看的是出身和政治表現，其結果是專業人才不專業，甚至外行領導內行，鬧笑話，耍烏龍的比比皆是。直至恢復高考，大陸的教育制度才慢慢恢復正常，培養出後來經濟騰飛所需要的各類專業人才。或許，現在正是給紐約教育系統的激進派人士講講中國這段歷史的時候。

中國人知道，如果學校錄取沒有客觀的標準，就會被各種旁門左道帶偏，出現各種匪夷所思的做法，美國難道不需要防備這一點嗎？人們讚揚美國的教育制度，是因為美國能讓各式各樣有才能的人得到充分發揮，但如果美國的錄取制度變成一個靠抽籤決定的過程，完全取消篩選，那肯定是倒退而不是進步，會成為歷史的笑柄。

教育局 華人 紐約市

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