9歲華童被撞亡 單親母求助社區

男童母親李瑞榮(右二)至亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣一名9歲華裔男童近日放學回家途中，在人行道遭汽車撞倒，送醫不治。男孩的單親媽媽21日到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望華人 社區能施以援手，幫她度過最困難的日子。

16日下午大約2時30分，家住羊頭灣的李咏安放學後，在外婆的帶領下，走在回家路上。李咏安因為走得比較快，在東12街(E.12th St.)和羊頭灣路(Sheepshead Bay Road)交會處的人行道上，停下來等外婆。

這時，一輛休旅車突然左轉，在拐入自家車道時撞上正在車道上蹲下身子的李咏安。強烈的衝擊將小男孩撞倒在地，但他被撞後，居然還能自己站起身來。直至送上救護車，才說胸口疼。母說，進醫院後，孩子一開始傷勢穩定，但後來突然大出血導致死亡。屍檢結果是強烈撞擊導致心肺和主動脈嚴重受損大出血。

男孩的母親李瑞榮，五年前帶著孩子從廣東江門新會移民美國，是一名單親媽媽，在美國靠一份護理方面的工作撫養孩子和孩子的外公外婆。這突如其來的橫禍，讓她傷心欲絕，她說李咏安是一個快樂健康的孩子，喜歡運動，孩子身高1米28，平時連感冒都很少有，但沒想過突然離他而去，奪去了她生命中最大的快樂和希望。

失去孩子的悲劇讓李瑞榮神志恍惚，無心工作，陷入了人生中最黑暗的階段。眼看要辦理孩子的喪葬，有兩位老人家要撫養，還要交房租，李瑞榮面臨著很大的經濟壓力。陪同李瑞榮到亞總會來的親戚朋友為此向華人社區呼籲，希望父老鄉親伸出援手，幫助李瑞榮度過人生中這段最無助，最痛苦的時期。在亞總會，李瑞榮多次說要提醒華人家長注意安全，保護孩子。

李瑞榮的住址為布碌崙Y大道1201號(1201 Avenue Y ,Brooklyn)。希望為李瑞榮捐款的人可以將支票 寄到這個地址。