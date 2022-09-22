專竊戴克高地華社住家 警緝3賊
布碌崙(布魯克林)市警68分局21日發布消息，三名身分不明的竊賊專門在戴克高地華社犯案，趁夜間無人在家時潛入盜竊貴重物品，至少有三戶受害家庭報案；警方已對三人發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。
消息指，該模式盜竊案最初發生於本月1日晚8時50分，12大道交71街的住戶報案指，兩嫌砸破地下室窗戶進入，另一人則在外把風；事後三人往71街東向步行，搭乘黑色SUV，沿13大道南向逃離，受害者損失約3000元現金、價值8000元首飾。
隔日晚間9時30分許，同一群人又以相同手段，於13大道交67街一民宅犯案，其中一人在外守候，兩人盜走價值700元的首飾後，乘同一輛黑色SUV逃離；警方表示，竊賊專挑無人在家時犯案，因此沒有住戶受傷。
警方形容嫌犯為膚色較淺的外族裔成年男子，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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