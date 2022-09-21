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地鐵安危引憂 紐約市警歸咎媒體煽動

記者張晨／紐約報導
官方稱捷運系統比疫情前更安全，但與數據統計相悖。(記者張晨／攝影)
官方稱捷運系統比疫情前更安全，但與數據統計相悖。(記者張晨／攝影)

紐約市犯罪數據顯示，與疫情前相比，乘地鐵出行的通勤客更有可能成為犯罪受害者；然而市警和大都會運輸署(MTA)均表示，捷運系統犯罪率已經有所下降，甚至比疫情前水平還低，通勤者仍擔心安危，主因媒體報導煽動所致。

最近數據顯示，8月每百萬乘客中有2.14起罪案發生，遠高於2019年8月每百萬乘客中的1.5起犯罪；而值得注意的是，現今乘客比疫情前少更少，而這一增長也意味著針對更少乘客的犯罪行為更多。

市警總警司科里(Kenneth Corey)在本周MTA的董事會上，將重點放在每日平均犯罪數，「8月平均每天發生5.8起罪案，2019年是6.7起。所以在通勤途中發生的犯罪，比疫情前要少得多。」

他堅稱，媒體是宣導「不安全」的「罪魁禍首」，這引發公眾對選乘公共交通的擔憂；「我們正取得有據可依的、持續性進展」，「但我認為，有一種不準確的敘事(媒體)，在影響人們對地鐵真正安全程度的認知。」

市警表示，目前取得成效的警務策略包括，增加350名巡邏警員，並令其他警員在進行例行街道巡邏時也進入地鐵巡邏；另外對「生活品質」影響較高的行乞、攜垃圾上車、吸菸和逃票等，都進行制止。

科里指出，已經加強對遊民的援助，MTA也出具一份調查顯示，包括賓州車站在內的交通樞紐，遊民數量今年已經「顯著下降」。

MTA首席安全官華倫(Patrick Warren)表示，大型樞紐連結的鐵路、地鐵設施遊民數量下降了78%。但在MTA最新的長島鐵路(LIRR)乘客調查發現，乘客對遊民、情緒不穩定者和個人安全不滿率仍偏高。

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