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紐約客談／「探索項目」獲放行 又一亞裔生「攔路虎」

紐約客談

紐約市府打著「教育平權」旗號實則罔顧學生成績和能力的政策，持續引發爭議。近日，前市長白思豪(Bill de Blasio)時期推出的教育政治遺產「探索項目」(Discovery Program)，在同源會打了四年反對官司後被法官批准放行，成為繼「禍害」公立高中的抽籤錄取規則後，又一對亞裔學生獲取優質教育的「攔路虎」。

白思豪政府推出的「探索項目」，旨在輔導低收入且考試成績未達標的學生進入全市頂尖的八所特殊高中，也就是在實行SHSAT入學測驗的情況下，也要執行「探索項目」幫助成績不夠的學生進入學習，被指實質上在剝奪績優學生的機會，尤其是為壓低特殊高中的亞裔生比率。

政策推出後，紐約同源會(CACAGNY)、亞裔教育聯盟(Asian American Coalition for Education)和公校家長等，將市教育局告上法庭，指涉嫌種族歧視，違反憲法，但法官認為，全市特殊高中的非洲裔和西語裔學生人數，遠遠低於亞裔學生數量，並不構成種族歧視，也沒看出對亞裔學生錄取比例有影響。

「這簡直難以置信，這種理由連『探索項目』的支持者都不同意」同源會對紐約南區聯邦法院的判決深感失望，並認為其理由自相矛盾，「市教育局總是叫囂要讓史岱文森高中更像紐約市的學校，潛台詞就是亞裔太多了。」

支持該項目的「美國全國有色人種協進會法律辯護與教育基金會」(NAACP Legal Defense Fund)則發文聲明，肯定此判決絕對是「加深多種族、多族裔學生獲得教育公平的勝利」。

（紐約客談，每周二至周六見報）

教育局 亞裔 種族歧視

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