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打擊犯罪 紐約地鐵全面安裝攝像頭

記者鄭怡嫣／紐約報導
記者會現場，霍楚及利博展示監控畫面。(記者鄭怡嫣╱攝影)
記者會現場，霍楚及利博展示監控畫面。(記者鄭怡嫣╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)20日宣布，為打擊並監控地鐵犯罪行為，將在每節地鐵車廂安裝兩台高清監控攝像頭，預計在2025年前，6300多節車廂內均將安裝攝像頭，此外在130個地鐵站內，將加裝3800個攝像頭。

目前，紐約每個地鐵站內均已安裝監控錄像設備，為進一步打擊犯罪，提升地鐵安全，霍楚與大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)宣布，將為每節地鐵車廂安裝兩個攝像頭，20日在記者會現場，還展示了這些地鐵攝像頭所攝錄的畫面，表示攝像頭呈現的「畫面高清」，不帶錄音。

霍楚對地鐵罪犯喊話，「如果你認為老大哥在地鐵上看著你，你想得絕對沒錯」，據悉，這些為隱蔽式鏡頭，監控不會通過網路連線到中央系統，在後端進行24小時全天候的監控，主要目的是為警察取證而用。

今年4月布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站發生大規模槍擊案後，紐約市已為65節地鐵車廂安裝隱蔽攝像頭，目前，紐約市有200節地鐵車廂已配備攝像頭，MTA之後將每月為200節車廂安裝鏡頭，預計在2025年前，6355節地鐵車廂安裝完畢，550萬元的安裝費用，200萬由州府從收到的聯邦撥款中撥出，350萬來自MTA。

除在車廂內裝攝像頭，霍楚表示，550萬元資金還將在130個地鐵站內，加裝3800個攝像頭，目前，全市472個地鐵站，已安裝1萬多台攝像頭。

MTA的最新數據顯示，相比2019年疫前同期，近幾個月的公共運輸犯罪率已下降了4.5%；今年1月至5月，每月平均有193件交通罪案，5月起交通罪案的數量則下降至每月173起。

霍楚及利博宣布紐約地鐵每節車廂將安裝攝像頭。(記者鄭怡嫣／攝影)
霍楚及利博宣布紐約地鐵每節車廂將安裝攝像頭。(記者鄭怡嫣／攝影)

地鐵站 霍楚 MTA

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