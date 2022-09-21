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Concordia峰會 唐鳳談台灣創新

記者顏嘉瑩／紐約報導
唐鳳透過預錄影片發言。(記者顏嘉瑩／翻攝)
唐鳳透過預錄影片發言。(記者顏嘉瑩／翻攝)

紐約知名非營利組織Concordia舉辦的年度峰會，正在曼哈頓進行，台灣數位部部長唐鳳於20日透過預錄影片，強調創新科技是解決人類攸關永續共同挑戰的基石，台灣材料再生科技公司「小智研發」創辦人黃謙智，則在座談上分享台灣是「創新樞紐」(innovation hub)，彰顯台灣可為全球解決方案的好幫手。

針對第77屆聯合國大會主席倡議，以「永續及科學」因應當前國際錯綜挑戰，當天在年度峰會「台灣創新：引領科技進步邁向更永續的未來」(Taiwanese Innovation: Spearheading Its Technological Progression Towards a More Sustainable Future)場次上，唐鳳以預錄影片方式致詞，表示台灣總統盃黑客松是公、私團體和國際夥伴協作創新解決方案的重要平台，自2018年舉辦以來，已提出許多創意方案，如「搶救水寶寶」及「健康氣候e起來」等。

他在影片中介紹，台灣有許多專注永續發展的創新公司，將回收材料打造成高性能耐久建材的「小智研發」即為一例。

「小智研發」創辦人黃謙智表示，該公司雖在紐約成立，卻在台灣成長茁壯；曾嘗試在美國、香港、深圳等地透過回收材料發展永續能源的黃謙智說，台灣擁有強大的專業人才庫及完整的製造產業聚落，讓創新想法更容易落實，並迅速擴大市場規模，具有成為「創新樞紐」的獨特優勢。他鼓勵各國政府應設定規範及願景，讓先驅公司得以發展，進而大規模複製。

黃謙智也分享2021年利用新創科技，回收塑料及廢棄醫材，打造符合世界衛生組織(WHO)醫療檢測標準的模組化防疫隔離病房，在新冠疫情高峰，快速解決病房短缺問題，雖耗費資金龐大，但確是透過循環經濟促進醫療服務的例子。

該場次最後播放影片介紹「小智研發」運用的核心技術，其中去中心化的環生零耗機 (decentralized Trashpresso)已在台灣、泰國、義大利、瑞典、沙烏地阿拉伯及新加坡營運，該技術於2021年獲世界設計組織(WDO)頒發世界設計影響力大獎。

黃謙智(左)20日在Concordia年度峰會，肯定台灣是「創新樞紐」。(記者顏...
黃謙智(左)20日在Concordia年度峰會，肯定台灣是「創新樞紐」。(記者顏嘉瑩／攝影)
黃謙智(左)20日在Concordia年度峰會，肯定台灣是「創新樞紐」。(記者顏...
黃謙智(左)20日在Concordia年度峰會，肯定台灣是「創新樞紐」。(記者顏嘉瑩／攝影)

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