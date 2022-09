Concordia峰會 唐鳳談台灣創新

唐鳳透過預錄影片發言。(記者顏嘉瑩/翻攝)

紐約知名非營利組織Concordia舉辦的年度峰會,正在曼哈頓進行,台灣數位部部長唐鳳於20日透過預錄影片,強調創新科技是解決人類攸關永續共同挑戰的基石,台灣材料再生科技公司「小智研發」創辦人黃謙智,則在座談上分享台灣是「創新樞紐」(innovation hub),彰顯台灣可為全球解決方案的好幫手。

針對第77屆聯合國大會主席倡議,以「永續及科學」因應當前國際錯綜挑戰,當天在年度峰會「台灣創新:引領科技進步邁向更永續的未來」(Taiwanese Innovation: Spearheading Its Technological Progression Towards a More Sustainable Future)場次上,唐鳳以預錄影片方式致詞,表示台灣總統盃黑客松是公、私團體和國際夥伴協作創新解決方案的重要平台,自2018年舉辦以來,已提出許多創意方案,如「搶救水寶寶」及「健康氣候e起來」等。

他在影片中介紹,台灣有許多專注永續發展的創新公司,將回收材料打造成高性能耐久建材的「小智研發」即為一例。

「小智研發」創辦人黃謙智表示,該公司雖在紐約成立,卻在台灣成長茁壯;曾嘗試在美國、香港、深圳等地透過回收材料發展永續能源的黃謙智說,台灣擁有強大的專業人才庫及完整的製造產業聚落,讓創新想法更容易落實,並迅速擴大市場規模,具有成為「創新樞紐」的獨特優勢。他鼓勵各國政府應設定規範及願景,讓先驅公司得以發展,進而大規模複製。

黃謙智也分享2021年利用新創科技,回收塑料及廢棄醫材,打造符合世界衛生組織(WHO)醫療檢測 標準的模組化防疫隔離病房,在新冠疫情高峰,快速解決病房短缺問題,雖耗費資金龐大,但確是透過循環經濟促進醫療服務的例子。