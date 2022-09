中國學生留美150周年 9/24線上講座

1872年8月11日,中國第一批官派留美學生在容閎的帶領下,從上海啟程,遠涉重洋,前來美國,開啟中國學生留美,至今150周年。今年又逢中國近代史上首位留美學生的容閎逝世110周年。為紀念中國學生留美史上這個重要日子和人物,華美人文學會特邀美國麻州州立大學波士頓分校(University of Massachusetts at Boston)歷史系榮休教授葉維麗博士,於24日晚8時至9時半專題講座「為中國尋找現代之路:中國留學生 在美國 1900-1927」。

葉維麗於1980年代初赴美留學,獲耶魯大學 博士,哈佛大學費正清東亞研究中心的博士後研究。「為中國尋找現代之路:中國留學生在美國1900-1927」是其英文著作Seeking Modernity in China's Name: Chinese Students in the United States 1900-1927(2002年史丹佛大學出版社出版;北京 大學出版社2012年翻譯出版中文版、2017年再版)的書名。

1900至1927年是中國留美史上的一個重要時期,這27年間有眾多中國傑出學子留美,學成回國後成為五四新文化運動和各行各業的領軍人物。

葉維麗在該書中考察繼容閎1870年代率幼童留學美國後,20世紀頭幾十年赴美留學的第二波中國學生情況,包括他們的社團活動、專業學習、如何面對種族問題、愛情和婚姻、以及休閒活動等,並有一章專門講述女留學生的故事。將那一代中國留學生的經歷置於該歷史節點的政治、社會和文化的變動之中,把他們看作是在中美兩國均經歷著深刻變化以至轉型的雙重背景下「為中國尋找現代之路」。

葉維麗認為,「現代」對這些留美中國人來說,與其說是抽象的理念,毋寧說是日常的、活的體驗(lived experience)。此次講座中也將講述她在書中考察的這一時期中國學生的有關情況。

講座在線進行(zoom)。報名網址:http://chineselectures.org/upcoming.html,註冊後將收到登錄鏈接。