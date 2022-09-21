成功申請大學 哈佛校友周末免費指導

由布碌崙 (布魯克林)州眾議員 寇頓(William Colton)辦公室主辦的「走向成功寫作」(How to Write to Success)，邀請哈佛畢業生、愛寫作中心(Eyre Writing Center)華裔 創辦人陳曦，於24日、25日為家長及學生帶來一系列講座；內容包括如何申請大學、增進閱讀和寫作技巧，以及一對一大學申請諮詢。

寇頓辦公室介紹，華裔二代的陳曦曾獲全額獎學金就讀曼哈頓的三一學校(Trinity School)，2012年於哈佛大學畢業後，從事金融投資行業多年；但因熱愛寫作，並希望更多學生能受到優質的寫作教育，2020年初放棄高薪工作與朋友創立「愛寫作中心」，專門培養四至12年級學生的英文寫作能力，至今已協助逾百名高中生申請大學。

在寇頓的邀請下，陳曦將於24日(周六)、25日至班森賀舉辦免費講座；適合家長及高中生參與的「怎樣成功申請大學」將在24日下午1時進行，同一天下午3時將進行「怎樣增進閱讀及寫作技巧」，適合四年級以上學生，隔天上午10時將為正準備申請大學者提供「一對一申請諮詢」服務，學生可攜帶相關文件。

活動將在布碌崙班森賀Bay25街29號舉行，現場有中文翻譯，雖開放給公眾，但因入場人數有限，民眾須上網至https://forms.gle/PnfifPS8pddk9jhx5註冊；寇頓提醒機會難得，應好好把握，任何問題可電郵至[email protected]聯繫辦公室華人社區聯絡員莊文怡。