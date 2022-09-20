布碌崙皇后區高速公路重修 將辦7場活動參考沿線民意

BQE高速公路路況差，長期受駕駛詬病。(交通局提供)

布碌崙皇后區高速公路(BQE)路況差，「危機四伏」，長期受駕駛詬病。市長亞當斯 (Eric Adams)與市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日宣布，在討論如何大修常年破損的BQE過程中，應廣納這條高速公路沿線居民的意見。

市府表示，將在本月啟動兩個公眾參與階段，邀請居住在BQE附近的社區居民對即將進行的修復大西洋大道(Atlantic Avenue)和桑茲街(Sands Street)之間的BQE路段(稱為 BQE中央項目)以及該路段北部和南部的路段(稱為BQE南北項目)的計畫進行評估。

市府鼓勵民眾為BQE大整修提建議，圖為北中南路段示意圖。(交通局提供)

亞當斯說，現在是對BQE進行大整修的最佳時機，因為拜登 總統去年簽署「基礎設施法」後，紐約市此類道路修復項目，可以得到聯邦政府提供的充足資金。亞當斯認為這是「十年一遇」的良機，可以為BQE制定一個大膽的願景。羅格貴茲也認為，這個項目不僅能建成一條更好的高速公路，而且更便於連接BQE南北兩端的社區。

從本月28日開始至11月的公眾參與階段，目前規畫七場活動，包括面對面會議和遠程研討會，及與社區的會議、公眾調查以及對橫跨高速公路兩邊的社區進行的外展活動等。市政府也將為相關社區團體提供資金，讓他們幫助代表人數不足的社群 參與規畫過程。有關公眾參與階段的更多資訊，可參考https://bqevision.com/events。

市府還邀請那些在BQE走廊居住或工作的人申請加入 「BQE社區願景委員會(CVC)」，該委員會將定期開會，並就其外聯戰略向交通局提出建議。希望加入這個委員會的人可以在以下鏈接中找到申請表格：https://nycdotsurveys.info/survey/bqe-community-visioning-council。