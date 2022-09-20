紐約市議會提案 促消防局族裔多元化

市議長歐德思和市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團，19日宣布四項促進市消防局人員多元化的提案。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會非洲裔、西語裔和亞裔 黨團(Black, Latino and Asian Caucus)19日在市政廳舉行記者會，宣布四項旨在促進市消防局人員多元化的提案，市消防局也表示支持提案，將實施多元化措施。

在記者會後對提案舉行的公聽會上，市消防局對提案表示支持。（記者和釗宇／攝影）

根據市議會的統計數據，紐約市消防員的性別和族裔多元化程度偏低，絕大部分是白人男性，目前占76%，非洲裔只有8%，西語裔13%，亞裔僅有2%；女性更是只有137人，在1萬1000名消防員中僅占不到1%；而且，市消防局的領導層也主要都是白人男性。

為促進市消防局人員的多元化，市議會19日宣布四項提案；其中，市議長歐德思的提案要求市消防局制定並實施計畫，確保消防局人員的族裔和性別符合紐約市的各類人口比率，包括識別並改進現有招聘和留職程序中阻礙多元化的問題；消防局還須每年出具報告，匯報有關招募女性和多元化族裔背景消防員的情況。

歐德思表示，消防局的人員組成仍未具有代表性，市議會將繼續確保消防局人員的多元化。（記者和釗宇／攝影）

其他幾項提案還包括，要求市消防局對所有消防站進行調查，確保工作環境對各性別員工安全，並改進需要升級的設施；要求市消防局每年對消防員按照族裔和性別分類統計，消防局也須對所有員工進行騷擾、多元化、和包容性教育，並每年對公平雇用方面的投訴做出報告。

歐德思表示，消防員付出的努力不可置疑，除了救火，消防員也擔負處理事故現場、搶修、防洪等任務；「不過，消防局的人員組成仍缺代表性，市議會將繼續確保消防局人員的多元化。」

在記者會後對提案舉行的公聽會上，市消防局代局長卡范納(Laura Kavanaugh)對提案表示支持；她表示，市消防局已更新培訓和考核手冊，也正努力招募不同背景的員工；但她也承認，目前有很多阻礙女性和少數族裔擔任消防員的障礙，包括疫情 導致招聘暫停、現有消防員退休率低、有大量後補消防員等，而且出自消防員家庭的員工多，但通常都是白人男性。