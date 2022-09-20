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張亞中拜會中華公所：台灣應定位為「非戰和平區」

記者胡聲橋／紐約報導
張亞中(前排右二)拜會中華公所，右三為曾偉康。(記者胡聲橋／攝影)
張亞中(前排右二)拜會中華公所，右三為曾偉康。(記者胡聲橋／攝影)

國民黨中央評議委員、孫文學校總校長張亞中，19日拜會中華公所，並與僑界人士探討台灣問題。張亞中指出，廣大海外僑胞，應該促進兩岸的平等協商，共議統一，而不是在一旁起鬨，喊打喊殺，也不要事不關己，坐山觀虎鬥。

孫文學校總校長張亞中(右二)拜會中華公所。(記者胡聲橋／攝影)
孫文學校總校長張亞中(右二)拜會中華公所。(記者胡聲橋／攝影)

紐約中華公所主席曾偉康致辭歡迎張亞中到訪。張亞中說，拜訪中華公所，是為了向僑胞，尤其是老僑們表達由衷的敬意。他並致贈曾偉康其專著「孫文思想基本讀本」。

孫文學校總校長張亞中(右一)向中華公所主席曾偉康致贈自己的專著。(記者胡聲橋／攝...
孫文學校總校長張亞中(右一)向中華公所主席曾偉康致贈自己的專著。(記者胡聲橋／攝影)

兩岸目前劍拔弩張的局勢讓人擔憂，張亞中認為台灣現在最重要的是避戰，因為一旦爆發戰爭，戰場不會在大陸，一定在台灣，台灣民眾直接受衝擊。因此，他建議台灣將自身定位為「非戰和平區」，台灣為此可以做出四個方面的承諾，第一是承諾認同「九二共識」；第二是承認台灣人也是中國人；第三是承諾台灣不成為任何西方國家的軍事基地和軍事前沿；第四個承諾是，台灣要有武力，但承諾武力僅用來自衛，而不是攻擊。

張亞中認為，現在無論從兩岸關係還是美中台關係，大家似乎都看不到和平的曙光，但愈是這樣，愈要相信兩岸都是中華民族的一部分，不要讓戰爭發生。在美中目前高度的政治對抗下，台灣極有可能成為美國對付中國的一張牌，美國有自己國家戰略及利益的考慮，可是台灣的角色，應該以兩岸和平為重，不能把希望完全寄託美國。

孫文學校總校長張亞中(右一)向孫中山銅像獻花致敬。(記者胡聲橋／攝影)
孫文學校總校長張亞中(右一)向孫中山銅像獻花致敬。(記者胡聲橋／攝影)

張亞中拜訪中華公所後，又至孫中山銅像前獻花。美東聯成公所主席梁漢本、台山寧陽公會主席伍健平、安良工商會代表陳啟靈，紐約中華總商會副董事長盧元龍，國民黨美東支部常委孫運悌和陳尚仁等，出席活動。

張亞中此次美國之行，之前訪問了洛杉磯、休士頓、華盛頓和新澤西，接下來還要訪問芝加哥和西雅圖。針對目前兩岸的局勢，張亞中以「救黨、救國、救兩岸」為主軸，在美國各城市舉辦演講，與僑胞座談，宣揚中山思想，倡導兩岸和平。

國民黨 新澤西 洛杉磯

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