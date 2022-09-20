Concordia峰會演講 蔡英文籲接納台灣參與聯合國

蔡英文總統在Concordia年度峰會發表預錄主題演講。(經文處提供)

中華民國 總統蔡英文 19日應邀在紐約知名非營利組織Concordia年度峰會 (Concordia Annual Summit)發表預錄主題演講，強調「守護台灣民主，對確保集體自由與人權至關重要」，呼籲「團結合作對抗威權擴張主義」及「接納台灣參與聯合國 」。

（影音來源：presidentialoffice）

這是中華民國總統於聯合國大會開議期間，首度獲邀在紐約聯合國社群大型公開活動發表演說，向世人宣示台灣堅決捍衛民主的決心，呼籲所有共享自由、民主、人權普世價值的世界各國團結合作，戰勝威權擴張主義。

蔡英文總統在Concordia年度峰會發表預錄主題演講。(記者呂賢修／攝影)

蔡英文表示，民主及「以規則為基礎」的世界秩序正面臨冷戰以來最大的挑戰，而民主價值是台灣認同的一部分，面對威權擴張主義侵蝕民主，以及全球環境永續、供應鏈安全等諸多挑戰，台灣沒有退縮，而是正面迎戰。

她表示，台灣雖不是聯合國會員國，但一直在幫助世界解決諸多危機，例如捐贈口罩和醫療設備、分享新冠肺炎病毒的資訊，及提供烏克蘭人道援助等；台灣倘能被納入聯合國體系，將可更緊密與世界合作應處未來的挑戰，維護「以規則為基礎」的世界秩序；守護台灣民主對確保集體自由與人權至關重要，唯有團結相互扶持，才能戰勝威權擴張主義。

蔡英文總統在Concordia年度峰會發表預錄主題演講。(記者呂賢修／攝影)

她表示，聯合國77年前創立的宗旨在維護國際合作與安全、提供人道援助、保護人權及捍衛國際法，如今更深刻體認和平與安全的世界得來不易；後疫情時代的挑戰將更為艱鉅，只要秉持共享價值及信念，團結在一起，就一定能夠達成所設定的目標。

蔡英文總統在Concordia年度峰會發表預錄主題演講。(記者呂賢修／攝影)

Concordia是2011年成立的無黨派非營利組織，例於聯合國大會開議期間舉辦年度峰會，邀請世界領袖及頂尖民間企業參加；峰會19日的其他重量級的講者還包括美國第一夫人吉兒拜登(Jill Biden)、約旦王后Rania Al Abdullah、美洲國家組織(OAS)祕書長Luis Almagro、世界銀行總裁David Malpass等。