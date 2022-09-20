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紐約客談／電費漲價不透明 州長應盡速簽法

紐約客談

電費、瓦斯帳單近兩年伴隨全球天然氣價格猛漲，紐約去年冬天電費漲了約20％，今夏漲12％，近期預估今年冬天取暖支出將再漲近三成，引起關注。民眾除想辦法節約使用，也質疑能源公司的計價方式及實際成本。

由州參議員John Brooks、眾議員Kimberly Jean-Pierre提出的法案，已在兩會通過，要求能源公司漲價前，必須提早舉辦並通知民眾公聽會時間地點，提供充足資訊，讓用戶有機會提問，而非長期讓民眾限於被動狀態，但目前州長仍未簽署該法案，議員及民間團體也已提出呼籲。

去年冬天，許多人突然發現電費帳單大幅上漲，有些甚至超過三倍，紛紛投訴。對於這股民怨，國會眾議員孟昭文等民代，已聯名發函主管單位紐約州公共服務委員會(PSC)，要求愛迪生電力公司(Con Edison)等提供詳盡的計費方式說明。

公共服務委員會解釋，電力公司無法控制天然氣供給價格，但已要求業者提供採購計畫及計費標準。愛迪生公司則指極端氣候及發電成本是漲價主因，此外，因投入再生能源系統升級的支出，將再次申請漲價。

業者指，PSC規定費率，業者只是將成本轉移至消費者。但即使消費者轉換到另一家供電公司，價格也不會便宜多少，因為紐約用戶雖然有權選擇供電商，PSC也公布名單供選擇，但輸電網路屬愛迪生電力公司，無論哪家供電公司使用都須付費，而私營公司收費往往更高。消費者維權組織建議，節省開支最佳選擇是使用再生能源，如在屋頂安裝太陽能板。

雖然看來選擇有限，但能源成本及價格的透明度，仍有待新法實施後進一步提升。

（紐約客談，每周二至周六見報）

眾議員 天然氣 紐約州

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