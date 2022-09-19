逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

德州 仍源源不斷將南部邊境湧入的無證客 送至紐約等庇護城市，紐約市遊民所系統幾近崩潰；市長亞當斯 (Eric Adams)18日表示，德州此舉已經是「人為的人道主義災難」，需要全美使用各種可能手段合作解決。

遊民所幾崩潰 擬安置於遊輪

近兩日十餘部搭載德州無證客的巴士抵達紐約，全市近幾個月來收容的無證客總數突破1萬1600人；全市的遊民所系統不堪重負，市長亞當斯指，考慮將新來的無證客安置到遊輪上。

亞當斯18日接受CNN採訪時表示，「這是人為的人道主義災難，需要盡可能採取一切手段，團結起來解決問題；聯邦政府、德州州長、佛州州長應合作，其他城市(指紐約等庇護城市)不應這樣被對待。」

德州政府拒絕透露具體的人數，但上周至少有超過2500名被送到紐約州，據紐約市府最新統計，近月累計已達1萬1600人，其中8500人安置在遊民所。

市府已開放23處緊急庇護所，可能再開放38處。亞當斯表示，正研究哪種遊輪可作為合法臨時住處，「這是彭博(Mike Bloomberg)政府時期就在考慮的方案。」

亞當斯表示，德州州長艾伯特(Greg Abbott)和佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)「用非人道的方法對待移民」，是「侵犯基本人權」，「一些乘客甚至是新冠肺炎患者，有些還經歷脫水，還有人像被當做動物一樣標記。」

共和黨人為艾伯特和德桑提斯辯護；南達科他州長朗茲(Mike Rounds)表示，「拜登上台以來已經有34萬人非法入境，進入南部各州；州長只是向全國發出明確信息，無法處理如此大規模的移民入境。」

亞當斯則表示，他已經與國會議員討論移民改革，因為讓無證客能夠在美國合法工作很重要。